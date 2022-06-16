Украинцам в Польше приостановили выплаты от ООН

Украинские беженцы в Польше могут оформить материальную помощь от ООН в размере 600 и 700 злотых. Однако, подачу заявок на время приостановили. Связано это с процессом изменения критериев для претендентов на помощь.

Как известно, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Польше начало в мае программу выплат денежной помощи украинцам. Более 70 тысяч украинцев уже получили помощь в размере 700 злотых за первое лицо, и 600 злотых за каждого следующего члена семьи. Деньги им будут выплачиваться в течение трех месяцев.

На поддержку от ООН могут претендовать лица, выехавшие из Украины 24 февраля 2022 года или позже, находящиеся в Польше и принадлежащие к одной из следующих категорий:

граждане Украины и члены их семей;

иностранцы и члены их семей, которые имели разрешение на проживание в Украине до начала войны;

несовершеннолетние дети без родителей в присутствии законных опекунов (в том числе и назначенных польским судом).

В середине июня УВКБ ООН временно приостановило прием новых заявок на оформление денежнои? помощи. Украинским беженцам, которые уже подали заявку на регистрацию, деньги выплатят, но скорее всего с опозданием. Заявки с очень критическими и неотложными случаями будут рассматриваться на индивидуальнои? основе.

В ближаи?шее время в программу денежнои? помощи украинцам от ООН внесут изменения, после чего прием заявок и выплата помощи продолжатся.

Для получения помощи от ООН украинцам нужно лично представить необходимые документы в одном из пунктов оформления на территории Польши и сдать отпечатки пальцев. Предварительная регистрация на прием для оформления денежной помощи осуществляется через онлайн-форму на сайте УВКБ. Для этого необходимо иметь польский мобильный номер телефона.