Украинцам в Польше приостановили выплаты от ООН

Украинские беженцы в Польше могут оформить материальную помощь от ООН в размере 600 и 700 злотых. Однако, подачу заявок на время приостановили. Связано это с процессом изменения критериев для претендентов на помощь.

Украинцам в Польше приостановили выплаты от ООН: подать заявки на получение помощи смогут не все

Как известно, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Польше начало в мае программу выплат денежной помощи украинцам. Более 70 тысяч украинцев уже получили помощь в размере 700 злотых за первое лицо, и 600 злотых за каждого следующего члена семьи. Деньги им будут выплачиваться в течение трех месяцев.

На поддержку от ООН могут претендовать лица, выехавшие из Украины 24 февраля 2022 года или позже, находящиеся в Польше и принадлежащие к одной из следующих категорий:

  • граждане Украины и члены их семей;
  • иностранцы и члены их семей, которые имели разрешение на проживание в Украине до начала войны;
  • несовершеннолетние дети без родителей в присутствии законных опекунов (в том числе и назначенных польским судом).
Украинцам в Польше приостановили выплаты от ООН: подать заявки на получение помощи смогут не все

В середине июня УВКБ ООН временно приостановило прием новых заявок на оформление денежнои? помощи. Украинским беженцам, которые уже подали заявку на регистрацию, деньги выплатят, но скорее всего с опозданием. Заявки с очень критическими и неотложными случаями будут рассматриваться на индивидуальнои? основе.

В ближаи?шее время в программу денежнои? помощи украинцам от ООН внесут изменения, после чего прием заявок и выплата помощи продолжатся.

Для получения помощи от ООН украинцам нужно лично представить необходимые документы в одном из пунктов оформления на территории Польши и сдать отпечатки пальцев. Предварительная регистрация на прием для оформления денежной помощи осуществляется через онлайн-форму на сайте УВКБ. Для этого необходимо иметь польский мобильный номер телефона.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Польше начали получать подарочные талоны на 13 тысяч гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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