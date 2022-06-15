Социальные выплаты украинцам придется сокращать: в Раде пока не видят иного выхода

Если Украина не сможет найти внешние источники для регулярных денежных поступлений в нашу страну, то власть будет вынуждена сокращать расходы бюджета. Иными словами – сокращать социальные выплаты украинцам.

Об этом без обиняков рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в эфире общенационального марафона.

Собственные поступления в бюджет в Укриане сейчас крайне малы. То, что еще или уже работает не в состоянии покрыть даже половины потребностей вооюющей страны. Поэтому, кроме как из внешних поступлений, этих денег боьше взять неоткуда.

Ежемесячно бюджету нужно дополнительно около 5 млрд долларов. Это реальная цифра, котоаря нужна не для процветания и развития, а хотя бы, чтобы удержать страну на плаву.

"Если говорить о наших целях – то это уже озвученные 5 млрд, которые мы должны заимствовать каждый месяц. Если нет – нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в экономике, которая находится в не лучшем состоянии. Следовательно, мы будем вынуждены уменьшать расходы, а от этого пострадают, прежде всего, социально незащищенные слои населения", - признался Гетманцев.

Поэтому перед властью сегодня стоит две задачи: мобилизовать все внутренние резервы для наполнения казны и найти доноров за границей, которые будут готовы либо безвозмездно, либо в долг давать нам деньги.

При этом Даниил Гетманцев отметил, что Украина, конечно, получает от зарубежных партнеров немалую финансовую помощь. Однако не все озвученные миллиарды долларов и евро доходят до нашей казны в качестве прямых денежных поступлений. Даже более того: большинство из них напрямую в наш бюджет не поступает, а дается нам опосредованно – через вооружение, товары гуманитарного назначения и прочее.

"Помощь в 40 млрд – огромная, беспрецедентная помощь США , которую они направляют на преодоление последствий украинского конфликта – это в меньшей части деньги, которые поступят в государственный бюджет. Это те 1,5 миллиарда, о которых вы говорили. А большинство из этих средств пойдут странам-партнерам, членам НАТО, даже бизнесу внутри США , которые вроде бы каким-то образом связаны с нашей страной. И потому это косвенная помощь и точно не деньги в государственный бюджет", – растолковал нардеп.

Напомним, слухи о неизбежном сокращении социалки и других бюджетных расходов возникли не сегодня. По мнению экономиста Глеба Вышлинского, правительство вряд ли пойдет на прямое сокращение социальных выплат. Это было бы для власти равносильно самоубийству. Сокращение выплат произойдет за счет девальвации гривны и отказа от индексации сумм, которые будут выплачиваться.