Нижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 році

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії та зростають ціни на продукти. Фахівці з Національної академії аграрних наук прогнозують, що у 2023 році посівні площі під зернові культурами в Україні будуть скорочені на 45% в порівнянні з торішній рівнем, а їх врожай буде на 50-60% нижче за довоєнні показники. Про це пише видання Agronews.

Фахівці наголосили, що причинами такого скорочення є зменшення всіх посівних площ, зміна структури посівів та зниження врожайності зернових культур.

«Крім того, нестача фінансування та необхідність суттєвої економії спричинили зниження кількості внесених добрив на 50-60%. Значні площі посівів кукурудзи залишились в полях не зібраними. Внаслідок цього очікуваний рівень урожайність може знизитись (залежно від регіону і культури) на 15-30% порівняно з середньою урожайністю минулих років», – пояснили науковці.