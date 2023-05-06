«Інколи привезти нове обладнання складніше, ніж знайти»: в «Укренерго» показали вражаючі кадри

І розповіли про титанічну працю.

НЕК «Укренерго» показало вражаючі кадри, як часом в Україну доставляється нове обладнання, на заміну того, яке було зруйновано внаслідок російських атак на українську енергосистему. Відповідне віде о розміщене в Телеграм-каналі компанії, інформує ZN.ua .

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«Два місяці наш новий автотрансформатор (АТ) долав відносно невеликий шлях у 500 кілометрів. Його вага близько 1000 тонн, висота - 4,5 м, довжина - 10 м. Навіть у розібраному вигляді він складно проходив по вузеньких європейських вуличках: по всій дорозі вручну підіймали проводи ліній електропередачі, а в одному місці навіть фонтан на перехресті довелось розібрати», - йдеться в повідомленні.

Великою проблемою були й мости над дорогою.

«6 сантиметрів знятого асфальту і все одно проміжок між спорудою і вантажем був лише кілька міліметрів», - розповіли в «Укренерго».

У компанії наголосили, що інколи привезти нове обладнання ще складніше, ніж відшукати.

«Ми попросили колег поділитися кадрами, які вони знімали для себе на згадку про нестандартну задачу, яку вирішували. У цьому ролику - лише частина викликів, з якими доводиться стикатися, щоб встигнути до зими відновити пошкоджене ворогом в наших мережах. Досвід та завзяття наших фахівців й допомога від наших друзів та партнерів з усього світу творять, без перебільшення, дива. Зараз АТ вже працює, допомагаючи забезпечити світло у наших домівках», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з жовтня по березень російські війська здійснили 15 ракетних і 18 атак безпілотниками по українській енергетичній інфраструктурі. Було зафіксовано близько 270 влучань. У результаті були вражені 24 об’єкти генерації (теплові електростанціі?, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станціі?), близько половини підстанціи? системи передачі, магістральні мережі.

Станом на кінець осінньо-зимового періоду енергосистема внаслідок руйнувань та окупації тимчасово втратила 44% атомної генерації, 78% потужностей ТЕС, 66% - блочних ТЕЦ, 12% - ГЕС, 75% - вітрової генерації та більше 20% - сонячної.