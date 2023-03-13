«Енергоатом» хотів придбати для нових енергоблоків неліквідне обладнання в американського партнера

Ввести в експлуатацію новий енергоблок АЕС обіцяли буквально за кілька років, інформує ZN.ua.

«Енергоатом» хотів придбати для нових енергоблоків неліквідне обладнання в американського партнера

Заяви Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» про плани збудувати та ввести в експлуатацію буквально за кілька років нові блоки на атомних електростанціях України мали на меті виручити свого стратегічного партнера компанію Westinghouse і придбати в неї фактично неліквідне обладнання, пише у своєму матеріалі «Енергоатом» шукає партнера для серйозних відносин» Ігор Маскалевич.

Він нагадує, що в 2010-х роках Westinghouse почала будувати в США чотири атомні блоки, але не змогла організувати процес і будівництво дуже затягнулося та здорожчало в кілька разів. В результаті були скасовані плани щодо будівництва двох блоків, а сама компанія опинилася на межі банкрутства та змінила акціонерів.

«За умовами врегулювання боргів, у Westinghouse було зобов'язання продати незадіяне обладнання для двох реакторів, які стали непотрібними в США, до кінця 2024-го, але покупців так і не знайшлося. От керманичі НАЕК фактично й визивалися допомогти», - зазначає автор.


Ірина Знась, ZN.ua





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