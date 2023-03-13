«Енергоатом» хотів придбати для нових енергоблоків неліквідне обладнання в американського партнера

Заяви Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» про плани збудувати та ввести в експлуатацію буквально за кілька років нові блоки на атомних електростанціях України мали на меті виручити свого стратегічного партнера компанію Westinghouse і придбати в неї фактично неліквідне обладнання, пише у своєму матеріалі «Енергоатом» шукає партнера для серйозних відносин» Ігор Маскалевич.

Він нагадує, що в 2010-х роках Westinghouse почала будувати в США чотири атомні блоки, але не змогла організувати процес і будівництво дуже затягнулося та здорожчало в кілька разів. В результаті були скасовані плани щодо будівництва двох блоків, а сама компанія опинилася на межі банкрутства та змінила акціонерів.