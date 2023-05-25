Для Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнання

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) “Київводоканал” планує до кінця року придбати систему аерації для аеротенків для Бортницької станції аерації, за яку хочуть заплатити не більше 6,4 млн гривень.

Про це KВ стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

19 травня ПрАТ “Київводоканал” оголосило тендер на закупівлю нового обладнання, за яке хочуть заплатити 6 млн 428 тис. 893 гривень.

Розмір мінімального кроку пониження ціни на торгах – 1% від розміру очікуваної вартості. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 травня, а сам аукціон має відбутися 30 травня

Згідно тендерної документації, планується придбати систему аерації для аеротенків. Зазначається, що майбутній переможець також має встановити систему.

Систему планують придбати до 31 грудня.

Справка КВ: Аеротенк – споруда для штучного біологічного очищення стічних вод за допомогою активного мулу (бактерії-мінералізатори та інші нижчі організми) і продування повітрям.

Нагадаємо, в 2014 році після планової реконструкції було введено в експлуатацію аеротенк №9 другої черги очисних споруд Бортницької станції.

Фото: відкриті джерела