Кадрова криза з ремонтами домашньої техніки та обладнання наростає в Україні
Які послуги шукали українці впродовж опалювального сезону та чи відповідав попит пропозиціям, інформує
Через постійні обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури, українці наразі переживають найважчу зиму, що спричинило підвищення попиту на послуги з обслуговування кліматичної техніки та утеплення житла. Проте попит на цих спеціалістів в Україні не співпадав з пропозиціями на ринку в окремих категоріях до 93%. Про це свідчить аналітика платформи оголошень OLX, яка є у розпорядженні ZN.UA.
Так, впродовж потчного опалювального сезон у категорії "Ремонт та обслуговування техніки" українці найчастіше шукали послуги з ремонту котлів, як газових, так і твердопаливних — понад 42 тисячі разів.
Часстое цікавилися й обслуговуванням бойлерів — понад 15,5 тисяч разів.
Через відключення світла зріс попит на ремонт газових плит, колонок та конвекторів — понад 20 тисяч запитів.
Крім того, українці у поточному опалювальному сезоны цікавилися й термомодернізацією свого житла. Так, у категорії "Будівництво / ремонт / прибирання" найчастіше користувачі OLX шукали послуги з утеплення фасадів і стін — понад 18 тисяч разів.
Також шукали монтаж опалення — майже 3 тисячі разів та послуги зі встановлення камінів — понад 6 тисяч разів.
Однак, якщо говорити про пропозиції подібних послуг, то в обох категоріях вона була набагато менша, ніж попит.
На платформі OLX можна знайти лише 4 тисячі оголошень з обслуговування бойлерів, що на 74% менше, ніж попит.
З ремонту котлів було розміщено — 3 тисячі оголошень, це на 93% менше ніж потребують користувачі.
Кількість оголошень з утеплення житла біла майже 8 тисяч, але це все одно на 56% менше ніж попит.
Нагадаємо, дефіцит робочої сили почав відчуватися в Україні ще до війни - у зв’язку з втратами кваліфікованих працівників, які знаходили собі робочі місця в більш благополучних країнах, і зростанням процесу міграції кадрів.
За два роки до війни навіть в Кабміні скаржилися на те, що їм важко знаходити потрібних фахівців. А прем'єр Денис Шмигаль скаржився на кадровий голод вцілому в Україні,
Втім, до війни ситуація в певній мірі була створена руками самої влади. Наприклад, експерти заявляли про те, що в Україні виник "кадровий голод" не тому, що ні з кого вибирати, а тому, що влада знову шукає серед "своїх".
Війна загострила цю проблему, проте зовсім з інших причин. Це відбулося як і внаслідок мобілізації працездатного чоловічого населення до лав ЗСУ, так і через міграцію мільйонів українців, у тому числі - за межі країни.
Ми втрачаємо людей — найцінніше, що є у держави. Кожен місяць перебування наших біженців за кордоном посилює ризик того, що додому вони не повернуться. А відновлення України без достатньої кількості робочих рук, навіть за наявності грошей, неможливе. "Як повернути людей в Україну" - читайте про це в інтерв'ю Юлії Самаєвої з одним із найавторитетніших експертів у сфері міграційної політики Андрієм Гайдуцьким.