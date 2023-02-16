Кадрова криза з ремонтами домашньої техніки та обладнання наростає в Україні

Через постійні обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури, українці наразі переживають найважчу зиму, що спричинило підвищення попиту на послуги з обслуговування кліматичної техніки та утеплення житла. Проте попит на цих спеціалістів в Україні не співпадав з пропозиціями на ринку в окремих категоріях до 93%. Про це свідчить аналітика платформи оголошень OLX, яка є у розпорядженні ZN.UA.

Так, впродовж потчного опалювального сезон у категорії "Ремонт та обслуговування техніки" українці найчастіше шукали послуги з ремонту котлів, як газових, так і твердопаливних — понад 42 тисячі разів.

Часстое цікавилися й обслуговуванням бойлерів — понад 15,5 тисяч разів.

Через відключення світла зріс попит на ремонт газових плит, колонок та конвекторів — понад 20 тисяч запитів.

Крім того, українці у поточному опалювальному сезоны цікавилися й термомодернізацією свого житла. Так, у категорії "Будівництво / ремонт / прибирання" найчастіше користувачі OLX шукали послуги з утеплення фасадів і стін — понад 18 тисяч разів.

Також шукали монтаж опалення — майже 3 тисячі разів та послуги зі встановлення камінів — понад 6 тисяч разів.

Однак, якщо говорити про пропозиції подібних послуг, то в обох категоріях вона була набагато менша, ніж попит.

На платформі OLX можна знайти лише 4 тисячі оголошень з обслуговування бойлерів, що на 74% менше, ніж попит.

З ремонту котлів було розміщено — 3 тисячі оголошень, це на 93% менше ніж потребують користувачі.

Кількість оголошень з утеплення житла біла майже 8 тисяч, але це все одно на 56% менше ніж попит.

Нагадаємо, дефіцит робочої сили почав відчуватися в Україні ще до війни - у зв’язку з втратами кваліфікованих працівників, які знаходили собі робочі місця в більш благополучних країнах, і зростанням процесу міграції кадрів.

За два роки до війни навіть в Кабміні скаржилися на те, що їм важко знаходити потрібних фахівців. А прем'єр Денис Шмигаль скаржився на кадровий голод вцілому в Україні,

Втім, до війни ситуація в певній мірі була створена руками самої влади. Наприклад, експерти заявляли про те, що в Україні виник "кадровий голод" не тому, що ні з кого вибирати, а тому, що влада знову шукає серед "своїх".

Війна загострила цю проблему, проте зовсім з інших причин. Це відбулося як і внаслідок мобілізації працездатного чоловічого населення до лав ЗСУ, так і через міграцію мільйонів українців, у тому числі - за межі країни.

Ми втрачаємо людей — найцінніше, що є у держави. Кожен місяць перебування наших біженців за кордоном посилює ризик того, що додому вони не повернуться. А відновлення України без достатньої кількості робочих рук, навіть за наявності грошей, неможливе. "Як повернути людей в Україну" - читайте про це в інтерв'ю Юлії Самаєвої з одним із найавторитетніших експертів у сфері міграційної політики Андрієм Гайдуцьким.