В Україні під час війни виявляється видають кредити на житло: НБУ показав, під які відсотки

Хоча йдеться про мізерні 126 іпотек за місяць.

У лютому 2023 року банки України видали 126 іпотечних кредитів. Це засвідчили результати щомісячного опитування банків, яке проводить Нацбанк України, щодо обсягів наданих населенню іпотечних кредитів, інформує ZN.ua .

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Загалом, у рамках 126 іпотечних кредитів було видано загальну суму на 169,8 млн грн.

Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки.

Кредитування відбувалося переважно в межах державних програм підтримки кредитування та виключно на вторинному ринку нерухомості.

При цьому, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

у Києві та Київський області — 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу);

у Рівненській області — 10 договорів на 12,5 млн грн (7%);

у Вінницькій області — 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).

Нагадаємо, у жовтні 2022 року стартувала оновлена під потреби воєнного часу програма пільгового іпотечного кредитування. Про це повідомляла пресслужба Кабінету Міністрів.

Іпотеку під 3% річних обіцяли надавати:

українським військовослужбовцям,

правоохоронцям

педагогам,

медикам,

науковцям.

Як роз'яснювали в Кабміні, у рамках цієї програми початковий внесок складає 20%, термін іпотеки - до 20 років.