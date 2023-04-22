В Україні під час війни виявляється видають кредити на житло: НБУ показав, під які відсотки
Хоча йдеться про мізерні 126 іпотек за місяць.
У лютому 2023 року банки України видали 126 іпотечних кредитів. Це
Загалом, у рамках 126 іпотечних кредитів було видано загальну суму на 169,8 млн грн.
Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки.
Кредитування відбувалося переважно в межах державних програм підтримки кредитування та виключно на вторинному ринку нерухомості.
При цьому, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:
- у Києві та Київський області — 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу);
- у Рівненській області — 10 договорів на 12,5 млн грн (7%);
- у Вінницькій області — 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).
Нагадаємо, у жовтні 2022 року стартувала оновлена під потреби воєнного часу програма пільгового іпотечного кредитування. Про це
Іпотеку під 3% річних обіцяли надавати:
- українським військовослужбовцям,
- правоохоронцям
- педагогам,
- медикам,
- науковцям.
Як роз'яснювали в Кабміні, у рамках цієї програми початковий внесок складає 20%, термін іпотеки - до 20 років.