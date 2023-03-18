У Нідерландах на птахофабриках тестуватимуть вакцину проти пташиного грипу

Дві вакцини успішно пройшли випробування в лабораторних умовах, інформує ZN.ua.

У Нідерландах на птахофабриках тестуватимуть вакцину проти пташиного грипу

У Нідерландах успішно провели випробування вакцин проти пташиного грипу в лабораторних умовах. Наступний етап – тестування на птахах із птахофабрик. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Дві вакцини у лабораторних умовах довели свою ефективність у захисті курей від пташиного грипу. Зокрема вакцина успішно зупиняє поширення вірусу серед птахів. Про це, як пише видання, свідчать дослідження Вагенінгенського університету.

У листі до парламенту міністр сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Нідерландів Адема ван Ландбоу зазначив, що задоволений результатами дослідження.

Наступний етап – випробування в реальних умовах, тобто на птахофабриках.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Україна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблемиУкраїна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблеми
Блок рекламы


Похожие новости
Росія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRIРосія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRI
США і союзники напрацьовують санкції проти алмазної індустрії Росії – ДерждепСША і союзники напрацьовують санкції проти алмазної індустрії Росії – Держдеп
Захід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial TimesЗахід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial Times
Канада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осібКанада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осіб
ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – ЗеленськийЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – Зеленський
Україна вводить санкції проти фінустанов РФ. Зеленський вніс до Ради відповідну постановуУкраїна вводить санкції проти фінустанов РФ. Зеленський вніс до Ради відповідну постанову
Німеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти УкраїниНімеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти України
Єврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICOЄврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICO
Кредитори проти чергової реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз" – BloombergКредитори проти чергової реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз" – Bloomberg
Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризмуНаступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму
Последние новости
Подгружаем последние новости