У Нідерландах на птахофабриках тестуватимуть вакцину проти пташиного грипу

У Нідерландах успішно провели випробування вакцин проти пташиного грипу в лабораторних умовах. Наступний етап – тестування на птахах із птахофабрик. Про це повідомляє нідерландське видання NOS .

Дві вакцини у лабораторних умовах довели свою ефективність у захисті курей від пташиного грипу. Зокрема вакцина успішно зупиняє поширення вірусу серед птахів. Про це, як пише видання, свідчать дослідження Вагенінгенського університету.

У листі до парламенту міністр сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Нідерландів Адема ван Ландбоу зазначив, що задоволений результатами дослідження.

Наступний етап – випробування в реальних умовах, тобто на птахофабриках.