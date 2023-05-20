Японія посилює санкції проти РФ та тих, хто допомагає їй обходити заборони

Посилення санкцій проти РФ відбулось в контексті саміту G7 в Японії.

Уряд Японії оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії, повідомляє японське видання Nikkei Asia.

Японія посилює санкції проти РФ та тих, хто допомагає їй обходити заборони
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Влада Японії заборонить надавати Росії послуги в будівельній та інженерній галузі, а також постачати товари приблизно 80 організаціям, пов'язаним із російськими збройними силами.

Напередодні заступник генсека кабміну Японії Сейдзі Кіхара заявляв, що Токіо додасть у санкційні списки щодо Росії приблизно 100 осіб за обхід уже чинних санкцій.

До слова, сьогодні до Японії прибув президент України Володимир Зеленський, він візьме участь у саміті «Великої сімки».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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