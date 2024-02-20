В Україні заборонили вилов щуки

Заборона діятиме до кінця березня.

В Україні до 31 березня діє заборона на вилов щуки. Таке правило введено для відновлення популяції риби, наголошують в Державному агентстві меліорації та рибного господарства, інформує ZN.ua.

В Україні заборонили вилов щуки
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Як пояснюють в агентстві, нерестова активність прісноводного хижака – щуки, на відміну від інших риб починається за температури води від 3до 5 градусів тепла. Тому з 15 лютого запровадили табу на її вилов.

Як зазначають в Держрибагентстві, термін нерестової заборони на добування щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності, адже безпосередньому нересту цієї риби передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри в самок та молок у самців.

За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.

Також діє заборона вилову риби на зимувальних ямах.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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