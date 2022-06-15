В Украине ограничили выведение средств из криптобирж на карты. Что случилось

10 июня в медиа появилась информация, что monobank не позволяет вывести средства из криптобиржи Binance. Позже выяснилось, что подобные ограничения действуют и в других банках. Редакция DOU собрала, каких банков и бирж это касается и почему ввели лимиты.

В Украине ограничили выведение средств из криптобирж на карты. Что случилось
Фото: internationalwealth.info

Что произошло

10 июня ряд украинских медиа сообщили, что monobank не позволяет вывести средства с криптовалютных бирж на карты. Кроме того, в сообщениях говорилось, что ограничение якобы касается только криптобиржи Binance, и оно не что иное как «решение банка».

Правда, что средства нельзя вывести

Да. Причем ограничение действует не только в monobank, но и в Приватбанке, Neobank, например. Такое решение в monobank объясняют постановлением НБУ №?18 от 20 апреля 2022 года, согласно которому банк останавливает (возвращает) входящие и исходящие переводы в иностранной валюте в случае, если есть подозрение, что они связаны с запрещенной в Украине деятельностью.

Что говорят в monobank

«Если вывод средств будет производиться как зачисление SWIFT/SEPA перевода от брокерской или инвестиционной компании (или если будет проходить как покупка квази-кэш), операция будет заблокирована», — пояснили в monobank.

Ограничения действуют только на Binance

Нет. В поддержке monobank говорят, что никаких ограничений с их стороны именно по Binance не устанавливалось. «Ограниченные SWIFT/SEPA переводы от брокеров или других инвестиционных компаний», — добавили там.

Как вывести средства из криптобиржи

В monobank советуют пробовать вывести средства по схеме P2P. Ведь в таком случае ограничения не используются.

Постановление НБУ №?18 от 20 апреля 2022-го касается, в частности, переводов, «полученных в результате покупки и продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту для получения прибыли от изменения валютного курса (форексные соглашения), а также переводов с электронной валютой».

В НБУ объяснили, что упомянутые операции следует трактовать «как приводящие к непроизводительному выводу капитала из страны».





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