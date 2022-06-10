В Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упали

Компания «Киевгорстрой» в первый день после возобновления работы отделов продаж продала в 6?7 раз меньше квартир, чем в среднем продавала до февраля 2022 года. Об этом заявил президент КГБ Игорь Кушнир в интервью ЭП.

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Что с продажей квартир

«За первый день пять заявок и три проданных квартиры. Это „ни о чем“. В стандартный день (до начала полномасштабной войны РоSSии против Украины — ред) продавали в среднем 20 квартир в день», — сказал Кушнир.

По его словам, преимущественно квартиры продаются уже в построенных и сданных объектах.

Согласно прогнозу президента КМБ, возобновление продаж для застройщиков будет проходить в «вялом темпе, сколько будет длиться война».

Напомним

Как писал «Минфин», правление холдинговой компании Киевгорстрой приняло решение о возобновлении работы отдельных департаментов с 1 июня.

Как пояснили в Киевгорстрое, главные усилия будут сосредоточены на завершении работ в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию и оформлении права собственности в уже введенных домах.