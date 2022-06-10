В Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упали

Компания «Киевгорстрой» в первый день после возобновления работы отделов продаж продала в 6?7 раз меньше квартир, чем в среднем продавала до февраля 2022 года. Об этом заявил президент КГБ Игорь Кушнир в интервью ЭП.

В Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упали
Фото: zagorodna.com

Что с продажей квартир

«За первый день пять заявок и три проданных квартиры. Это „ни о чем“. В стандартный день (до начала полномасштабной войны РоSSии против Украины — ред) продавали в среднем 20 квартир в день», — сказал Кушнир.

По его словам, преимущественно квартиры продаются уже в построенных и сданных объектах.

Согласно прогнозу президента КМБ, возобновление продаж для застройщиков будет проходить в «вялом темпе, сколько будет длиться война».

Напомним

Как писал «Минфин», правление холдинговой компании Киевгорстрой приняло решение о возобновлении работы отдельных департаментов с 1 июня.

Как пояснили в Киевгорстрое, главные усилия будут сосредоточены на завершении работ в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию и оформлении права собственности в уже введенных домах.







Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобильУкраинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне домаУкраинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне дома
Кэти Вуд вновь начала покупать акции Tesla после их обвала почти на 50%Кэти Вуд вновь начала покупать акции Tesla после их обвала почти на 50%
Дефицит квартир в Украине: чего ожидать покупателям жилья в новостройкахДефицит квартир в Украине: чего ожидать покупателям жилья в новостройках
Стало известно, сколько миллионов останутся без работы в РоSSии, если уйдут все иностранные компанииСтало известно, сколько миллионов останутся без работы в РоSSии, если уйдут все иностранные компании
"Газпром" и десятки других роSSийских компаний перенесут штаб-квартиры из ЕС в Турцию — СМИ
Недвижимость в Испании: сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и БарселоныНедвижимость в Испании: сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и Барселоны
Квартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войныКвартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войны
Зарплаты украинцев с начала войны упали на 10-50%Зарплаты украинцев с начала войны упали на 10-50%
Аренда квартир в Ирпене: как изменились цены на недвижимостьАренда квартир в Ирпене: как изменились цены на недвижимость
Цены на квартиры в Турции: сколько стоит купить бюджетное жилье у моряЦены на квартиры в Турции: сколько стоит купить бюджетное жилье у моря
Последние новости
Подгружаем последние новости