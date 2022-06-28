Какие страны сворачивают помощь украинским беженцам

Через четыре месяца войны в Европе начали сворачивать программы помощи украинским беженцам, оставляя льготы только для самых уязвимых категорий. Об этом пишет РБК-Украина.

Фото: bbc.com

Польша

В Польше за статусом временной защиты с правом на выплаты и льготы — номером PESEL со статусом «Укр» — обратилось более 1,2 миллиона украинцев, прибывших с 24 февраля (другие прибывшие на статус и государственную помощь не претендовали).

Из общего числа зарегистрированных — более 500 тысяч человек трудоспособного возраста, половина из которых уже устроились на работу.

Польша с первых дней приема беженцев объявляла, что цель помощи — поддержать украинцев и помочь интегрироваться в общество, найти работу, продолжить обучение, стать финансово независимыми.

Для того чтобы украинцы имели крышу над головой и питание, была запущена программа «40+» — полякам, которые принимали украинцев у себя дома и кормили их, или размещали в гостиницах, базах отдыха с питанием — государство выплачивало по 40 злотых за человека на сутки. Так, за 3 гостей поляк мог получить 3600 злотых в месяц (23,7 тыс. гривен).

В июне правительство заявило, что эта программа ограничивается 120 днями со дня пересечения границы. Это касается также и тех, кто прибудет в июле, пояснил замглавы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщило rp.pl.

Исключение сделали для многодетных семей, людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин, лиц, осуществляющих уход за грудными детьми — за них период выплаты «40+» будет продлен еще на 120 дней.

Людей, которые исчерпали 120 дней пребывания в Польше и не смогли найти работу, а снимать жилье не могут, власти обещают поселить в места «общего размещения» и муниципальные помещения, уточняя, что речь о лагерях для беженцев не идет.

В силе остаются все выплаты (300 злотых единовременно, 500 злотых для детей до 18 лет ежемесячно, помощь малоимущим семьям), бесплатная медицинская помощь и школы. А вот пункты с раздачей гуманитарной помощи и продуктов во многих местах закрываются — сбор поляков сократился в разы.

Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила об отмене бесплатного проезда для беженцев из Украины по всем направлениям с 1 июля.

Чехия

Президент Чехии подписал закон об изменении программы поддержки украинских беженцев, сообщает «Радио Украина» в Чехии.

В ближайшие дни документ будет опубликован и вступит в силу. Изменения касаются выплат и медицинской помощи.

На безусловную выплату 500 крон (6300 гривен) сейчас еще имеют право все вновь прибывшие, получившие визу временной помощи. Эту сумму можно получить еще 5 раз ежемесячно, если подтвердить затруднительное материальное положение — отсутствие работы и собственности в стране.

По новым условиям этих 5000 крон беженцы уже не будут получать, если им предоставят бесплатное жилье, ежедневное многоразовое питание и гигиенические средства. Список адресов бесплатного размещения, где постояльцев ежедневно кормят и снабжают средствами гигиены, Минтруда предоставит Центральный кризисный штаб.

Такие меры разработаны против злоупотреблений ромскими мигрантами, приезжающими в страну ради денежной помощи.

Чтобы получить следующие выплаты, нужно будет фактически проживать именно в Чехии, а не приезжать за помощью из других стран.

Также в два раза сократили срок оплаты государством медицинской страховки — с года до 150 дней. За это время беженец может найти работу и взносы за него будет платить работодатель. Государство продолжит оплачивать страховые взносы только за детей до 18 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Максимальный срок рассмотрения заявления о визе временной защиты будет продлен до 60 дней.

Болгария

Болгария приняла в отелях на черноморском побережье 60 тысяч беженцев, а за их размещение и питание выделялось 40 левов в сутки (637 гривен).

Однако с 1 июня в стране сократили размер компенсации до 15 львов (238 гривен), поэтому с началом туристического сезона украинцев попросили уволить гостиничные номера.

Принимать украинцев с июня с меньшей оплатой согласились более 250 объектов размещения. На сайте Bulgaria for Ukraine нашим согражданам объяснили, что их переселят в государственные базы отдыха, от отдыха в которых в этом году отказались сотрудники их ведомств.

Также был опубликован список всех отелей, подавших заявки на новую программу, среди которых большая часть в курортных морских локациях.

Однако самих украинцев перед переселением и временным размещением в буферных лагерях не предупредили, куда их могут завезти, из-за чего люди срывали переселение и возмущались активно освещаемыми в СМИ условиями в начале июня.

Тогда в Украину выезжали по 20?30 автобусов в день с возвращавшимися домой.

По данным болгарского правительства, из 109?834 граждан Украины, которые были размещены в отелях за период с 24 февраля по 8 июня, по состоянию на 8 июня в них оставались 25?952 человека. Еще 22 тысячи были размещены на государственных базах отдыха.

Новая программа рассчитана до 31 августа. В течение одного-двух месяцев беженцы должны будут покинуть государственные базы, чтобы рабочие могли уйти в отпуск, заявил министр туризма Христо Проданов.

«Идея состоит в том, чтобы в течение следующих 3 месяцев обеспечить полную интеграцию этих людей, чтобы они могли начать работать и жить как болгарские граждане», — передает слова чиновника издание «Дневник».

К слову, две трети из оставшихся в стране 78 тысяч украинских беженцев живут в арендованном жилье или в болгарских семьях.

Швейцария

Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) анонсировал, что статус защиты граждан Украины, сбежавших от войны, может быть отозван, если они находятся в Украине более 15 дней в квартал, сообщал сайт SchengenVisaInfo.com.

Такое положение о поездках на родину было принято на восьмом заседании штаба специального приюта.

Всем лицам, имеющим статус защиты S, разрешено въезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию на срок не более 15 дней в квартал. Однако это положение не распространяется на лиц, которые могут доказать, что у них были важные причины остаться на более длительный период, например, посещение близкого члена семьи, серьезно больного.

Аннулирование статуса защиты может произойти и в том случае, если беженцы находятся в третьей стране больше двух месяцев, и Государственный секретариат по миграции считает, что они перенесли центр своей жизни в ту страну.

«Если человеку уже был предоставлен статус защиты в другом шенгенском государстве, ему также не будет предоставлен статус защиты S в Швейцарии», — уточняется в заявлении.

Великобритания

В Британии тысячи украинцев с временным статусом застряли в бесконечно долгом визовом процессе, и многие из получивших визы не могут попасть в эту страну.

В начале июня около 500 украинских детей, которых ждали принимающие семьи в Британии, не могли туда поехать из-за сложностей с оформлением документов.

Однако проблемы возникают и среди добирающихся в Великобританию — многие из них становятся бездомными из-за проблем со спонсорами.

У государственной программы «Homes for Ukraine» по-прежнему есть проблемы. По сообщениям СМИ , жители Восточного Йоркшира, открывшие свои дома для беженцев и должны получать компенсацию в размере 350 фунтов стерлингов, «не видели ни копейки».

«Целых 400?000 фунтов стерлингов из денег, обещанных принимающим семьям и спасающимся от войны людям, до сих пор не материализовались», — писали местные СМИ .

С 10 июня правительство Уэльса, которое обязалось обеспечить украинских беженцев жильем, приостановило прием новых заявок из-за большого количества выданных виз. Согласно заявлению, эта мера временная и прием заявок на проживание возобновят после усовершенствования условий.