Обменники отказываются принимать доллары: в НБУ рассказали, какие купюры и почему не возьмут

курс валют, доллар, евро, обменники

В некоторых случаях банк может предложить отправить его на обмен в иностранный банк-корреспондент.

В Украине в обменниках некоторые доллары не подлежат обмену. Дело не только в состоянии и виде купюр. В НБУ объяснили, какие именно купюры могут не принять и в чем причина.

НБУ, Нацбанк, доллар

Одна из причин - это их возраст. После 1996 года в США вошли в обращение долларовые купюры с новым дизайном и защитными элементами. Поэтому сегодня проверить на подлинность старые доллары очень тяжело.

Некоторые доллары могут не принять, но отправить их на обмен. Такая услуга стоит от 10 до 30% номинала. Речь идет о:

  • долларах, которые разорваны на куски и склеены;

  • те, которые не сохранили некоторых признаков платежности (есть изменения в портрете, нет защитной ленты, имеются надписи, мешающие определению признаков платежности банкноты и т.д.);

  • залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром и тому подобное;

  • банкноты, которые изъяты иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком;

  • с измененным первоначальным цветом обожженные или прожженные.

Вот так выглядят банкноты, которые не примут в обменниках, но могут отправить на обмен:

Тем временем доллары с незначительными изменениями могут принять. В частности, это касается таких денег:

  • на которых есть небольшие потертости;
  • небольшие надписи (площадь до 200 мм);
  • до трех пятен до 5 мм каждое;
  • надрывы до 3 мм;
  • прокол до 1 мм.


Александра Павленко, politeka.net





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