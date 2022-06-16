Аренда квартир в Киеве: какие цены и перспективы

Спрос мало-помалу восстанавливается.

Спрос на аренду квартир в Киеве начал восстанавливаться. Но это произходит не за счет арендаторов, которые вернулись в столицу, а преимущественно за счет внутренне перемещенных лиц, которые выехали из зоны боевых действий. Об этом говорится в анализе на портале недвижимости Address.ua.

Отмечается, что основной критерий поиска квартир – «интересная цена».

Сейчас предложение значительно превышает спрос, поэтому арендодатели максимально снижают цены, отказываются от задатка, а кое-где, собственники жилья вообще перевели арендаторов на оплату только коммунальных услуг.

Роман Герасимчук, директор City Development Solutions, объясняет, что за период с января по май 2022 г. уровень медианных цен снизился на 41%, тогда как в 2014 году цены упали на 26%, а за весь двухлетний кризисный период (2014-2015) – на 38%.

Цена аренды

В общем, по сравнению с довоенным периодом, стоимость аренды в столице упала на 45%

При этом в гривне также произошло падение цен минимум на 13%. Причина этому – курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос на 30% – с 28 грн до 35,8 грн.

Таким образом медианная цена аренды квартир в Киеве в мае 2022 года составила 6 долларов/кв.м:

  • 1-комнатные квартиры-7 долларов/кв.м.
  • 2-комнатные квартиры-6 долларов/кв.м.
  • 3-комнатные квартиры-5 долларов/кв.м.

Дорогие и дешевые районы

Традиционно самым дорогим районом Киева остается Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 468 долларов, или 8 долл./кв.м. На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 349 долларов за квартиру. На третьем месте Голосеевский район – 325 долларов за объект.

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе-219 долларов за квартиру, или 5 за кв. м.

По итогам мая 2022 года интерес к аренде жилья начал восстанавливаться, но количество запросов на поиск квартиры составляла 49% от показателей довоенных месяцев и 43% от среднемесячных показателей 2021 года. При этом реальное количество сделок на рынке, по оценке Сити Девелопмент Солюшнс, еще ниже.

Больше всего пострадало жилье бизнес и премиум классов. Арендная ставка недвижимости на Печерске снизилась на 57%.

Несколько лучше ситуация в бюджетных сегментах. Спрос со стороны внутренне перемещенных лиц сосредоточен на самых доступных квартирах, вследствие чего в Деснянском и Святошинском районах цены снизились "всего" на 33% и 38% соответственно.

Прогноз

"Таким образом, несмотря на частичное возобновление деятельности на рынке аренды, ожидать каких-либо улучшений в ближайшие месяцы не приходится. Незначительное повышение спроса будет сформирован за счет ВПО и людей, которые возвращаются в Киев, но этого недостаточно для полноценного оживления рынка. Не раньше сентября этого года, при условии позитивных изменений на фронте и отсутствия новых угроз для киевского региона, будет возможность оценить реальную ситуацию на рынке аренды жилья и определить тренды, которые будут формировать динамику восстановления полноценного рынка", – считает Роман Герасимчук.


Середа Елена, ZN.ua





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