В Минсоцполитики рассказали о внедрении базового пенсионного дохода

В Украине в 2023 году должны завершить внедрение базового пенсионного дохода. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Правительственный портал.

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«Украина уже сейчас на практике внедрила элементы базового пенсионного дохода. И это не дань моде и даже не часть нашей евроинтеграции, это адекватный ответ на фактические вызовы, которые у нас есть», — отметила Лазебная.

Она добавила, что Минсоцполитики протестировало на практике базовый пенсионный доход во время пандемии и военного положения. Ведомство изучило, как это может эффективно работать, как дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.

«Я имею в виду „возрастную линейку“ доплат к пенсии, которую мы внедрили по инициативе президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти мероприятия необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца», — сказала она.

По словам Лазебной, другого пути обеспечить минимальные нормы в пенсионном обеспечении без повышения взносов не существует.

Законопроект

Минсоцполитики наработало необходимый законопроект и уже получило одобрения по нему от Всемирного банка и Международной организации труда.

Министр отметила, что для достойной жизни на пенсии необходимо дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут осуществлять, пока человек работает, и которые будут дополнительным источником дохода человека после завершения трудовой деятельности.

«Именно такая формула — базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления — дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям — достойную пенсионную перспективу в собственной стране», — добавила Лазебная.

Минсоцполитики также завершает работу над проектом закона об универсальной государственной социальной помощи.

«В этом законопроекте почти 2 млн людей, которые воспитывают детей, более 5 млн пожилых людей и людей с инвалидностью получат ответ, на который гарантированную государством помощь они имеют право. Таким образом, мы внедрим универсальную социальную помощь, которая консолидирует различные виды государственной помощи, предусмотренные сейчас более чем в 10 нормативных актах, которые могут предоставляться человеку в течение всего жизненного цикла», — заявила Лазебная.

Средний размер пенсий

Лазебная сообщила, что средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2022 составил 4?437 грн, что почти на 660 грн (или на 17%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний размер военных пенсий за год увеличился более чем на 3?000 грн или на 53% и составил почти 8?900 грн.