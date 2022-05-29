Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса доллара: в НБУ рассказали, чего ждут

Нацбанк выразил готовность отказаться от фиксированного курса гривны к доллару, однако пока только теоретически. Это следует из заявления заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на встрече с представителями ассоциации IT Ukraine.

"Мы точно знаем, что мы хотим вернуться к плавающему обменному курсу. Вопрос в том, что для этого должны быть макроэкономические предпосылки, чтобы избежать негативного воздействия для системы. И над этим мы постоянно работаем", – пояснил Николайчук.

Как сообщают в НБУ, с начала введения ограничений Национальный банк их постоянно адаптирует и обновляет с тем, чтобы они соответствовали текущим реалиям. Приоритет Национального банка – обеспечить равные условия для всех слоев общества и сохранить финансовую устойчивость.

"Наша валютно-курсовая политика будет оставаться прозрачной. Она заключается в том, что дефицитные во время войны валютные ресурсы направляются, прежде всего, на критические нужды, а также на сохранение баланса интересов для всех слоев общества", - пояснили в Нацбанке.

Среди претензий представителей IT – это существенные потери, которые они несут из-за двойного курса НБУ. В ИТ-контрактах фиксации курса нет, привязка происходит к текущему курсу. В частности, на сегодняшний день специалистам из Украины выплачивают условные $1000 по курсу 29 гривен/доллар, хотя на рыке стоимость составляет 36-38 гривен/доллар.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщали, что возврат к плавающему курсообразованию будет постепенным.

Решение НБУ об отмене фиксированного курса для наличных валютных операций участники рынка подвергают критике.

Частичная отмена НБУ фиксированного курса приведет к обвалу гривны, уверены эксперты, настаивающие на пересмотре этого решения. Нацбанк предупреждают об обвальной девальвации и советуют держать гривну в нынешнем режиме не больше месяца.