Зарплати айтішників в Україні: спеціалісти незадоволені низькими доходами

Більшість українських айтішників задоволена рівнем свого прибутку. Проте є й ті, хто вважає заробітну плату 500 доларів низькою.

Опитування фахівців у IT-сфері показало, що вони вважають високими заробітні плати від 6000 доларів на місяць. При цьому 28% тих, хто отримує 10 000 доларів, не повністю задоволені прибутком.

У ході дослідження DOU опитали 12 746 айтішників, які перебувають в Україні. Важливим чинником є досвід фахівця. Зарплата від 5000 доларів на місяць задовольняє всіх. А ось 500 доларів більшість назвали низькою (62% респондентів):

"$500 – важлива межа у сприйнятті своєї зарплати айтішників. Менше сприймається як "мало" – 62% заробляючих менше ніж $500 незадоволені своїм доходом. А понад $500 – це вже непогано: серед тих, хто заробляє від $500 до $1000, 63% вже швидше або повністю задоволені її розміром".

Фінансове становище айтішників погіршилося через повномасштабну війну. У 2023 році 66% фахівців заробляють більше, ніж витрачають, 27% витрачають весь дохід, а 7% витрачають більше, ніж заробили.

Негативний баланс доходів і витрат найчастіше мають ті, хто заробляє менше ніж 1000 доларів на місяць. Дохід вище за цю суму дозволяє покрити витрати. Більшість IT-фахівців, які за місяць зароблять від 1000 доларів, можуть навіть економити.

З'ясувалося, що основна частина айтішників зайняті лише на одній роботі. А додаткові оплачувані чи волонтерські проекти є лише у 23% спеціалістів.

Понад 80% опитаних – це до 35 років. 55% мають високий рівень знання англійської мови (Upper-Intermediate або Advanced). Мову краще знають фахівці, які постійно спілкуються із клієнтами та замовниками.

Також з'ясувалося, що 85% айтішників працюють віддалено. Більшість регулярно відправляють донати на ЗСУ, але середній розмір зменшився із 270 до 190 доларів на місяць.

Раніше повідомлялося, що в Україні у 2024 році підвищать мінімальну зарплату та пенсію.