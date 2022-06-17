Цены на овощи и фрукты: в Минагрополитики рассказали, чего ожидать

Основной проблемой министерства остается реализация зерна за границу, информирует ZN.ua.

Цены на овощи и фрукты: в Минагрополитики рассказали, чего ожидать
© unsplash/sharonp

В Минагрополитики считают, что цены на овощи и фрукты могут скоро упасть. Поскольку в стране приближается период сезона сбора урожая. Хотя на цены может повлиять рост стоимости горючего. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Также он рассказал о ситуации с заблокированными украинскими портами и действиях государства, если оно не сможет продать зерно за границу. Высоцкий отметил, что украинское руководство совместно с ООН продолжает работать над возобновлением транспортировки зерна через морские пути. Он отметил, что есть много факторов, которые не позволяют оценить, как быстро можно разминировать побережье.

Это будет зависеть от того, на каком этапе будет война. Наша победа – это совсем другая скорость. Если продолжение боевых действий это другие риски. Поэтому все будет варьироваться от внешних факторов. Механизмы представляют собой и довольно быстрое разминирование, и наоборот. Поэтому горизонт трудно определить», – добавил чиновник.

Цены на овощи и фрукты

«Что касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то есть элемент сезонности. Если мы говорим о группе садоводства – овощи, плоды, ягоды – то мы приближаемся к сезону несколько меньших цен. Приближается уборка. Как минимум до конца октября предпосылок к росту цен нет. Аналогично классически в этот период также увеличиваются надои коров и дешевеет молочная продукция», – отметил Высоцкий.

Он подытожил, что сугубо с точки зрения аграрного цикла предпосылок для повышения цен пока нет, если не будет макровызовов – рост стоимости горючего или других факторов, которые могут влиять на цену.


Середа Елена, ZN.ua





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