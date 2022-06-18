Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают

Некоторым украинцам не засчитают период работы во время войны в страховой стаж. Это, в частности, коснется предпринимателей, которые не платят Единый страховой взнос.

Такое разъяснение дали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

В разъяснении от ПФУ, в частности, говорится, что с начала войны многие предприниматели воспользовались представленной возможностью не платить Единый социальный взнос. Правительство разрешило ФОПам временно не платить ЕСВ. Разрешение действует с 1 марта и останется действительным на протяжении еще 12 месяцев после окончания войны.

Таким образом, освободив малый бизнес от налогового бремени, власть пытается его поддержать, дав ему возможность продержаться в трудное военное время. Однако у этой "медали", как у любой другой, есть и обратная сторона.

В частности, период неуплаты ЕСВ не будет засчитываться ФОПам в страховой стаж. А следовательно, при достижении пенсионного возраста им может не хватить года или нескольких месяцев для того, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. Да и сам размер пенсии получится немного ниже.

"Принимая решение об использовании предоставленной государством возможности в течение определенного времени не платить единый взнос, необходимо помнить, что соответствующие периоды работы не будут зачислены в страховой стаж для назначения пенсии в будущем", - говорится в разъяснении.

При этом украинцам напомнили, что в страховой стаж входят только те периоды работы, за которые был уплачен ЕСВ. Размер единого социального взноса не может быть меньше установленного законом минимума. С 1 января нынешнего года он равен 1430 гривен.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, по которому украинцам предлагают не включать в страховой стаж период работы во время войны. Правда, это будет происходить по желанию самого работника.