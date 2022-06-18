Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают

Некоторым украинцам не засчитают период работы во время войны в страховой стаж. Это, в частности, коснется предпринимателей, которые не платят Единый страховой взнос.

В ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев не засчитают в страховой стаж работу во время войны

Такое разъяснение дали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

В разъяснении от ПФУ, в частности, говорится, что с начала войны многие предприниматели воспользовались представленной возможностью не платить Единый социальный взнос. Правительство разрешило ФОПам временно не платить ЕСВ. Разрешение действует с 1 марта и останется действительным на протяжении еще 12 месяцев после окончания войны.

Таким образом, освободив малый бизнес от налогового бремени, власть пытается его поддержать, дав ему возможность продержаться в трудное военное время. Однако у этой "медали", как у любой другой, есть и обратная сторона.

В ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев не засчитают в страховой стаж работу во время войны

В частности, период неуплаты ЕСВ не будет засчитываться ФОПам в страховой стаж. А следовательно, при достижении пенсионного возраста им может не хватить года или нескольких месяцев для того, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. Да и сам размер пенсии получится немного ниже.

"Принимая решение об использовании предоставленной государством возможности в течение определенного времени не платить единый взнос, необходимо помнить, что соответствующие периоды работы не будут зачислены в страховой стаж для назначения пенсии в будущем", - говорится в разъяснении.

При этом украинцам напомнили, что в страховой стаж входят только те периоды работы, за которые был уплачен ЕСВ. Размер единого социального взноса не может быть меньше установленного законом минимума. С 1 января нынешнего года он равен 1430 гривен.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, по которому украинцам предлагают не включать в страховой стаж период работы во время войны. Правда, это будет происходить по желанию самого работника.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитаютСтраховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают
Блок рекламы


Похожие новости
13 тонн гуманітарки для військових спробували продати в Кам\'янському: деталі кричущого злочину13 тонн гуманітарки для військових спробували продати в Кам\'янському: деталі кричущого злочину
Неуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стажНеуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стаж
Цены на овощи и фрукты: в Минагрополитики рассказали, чего ожидатьЦены на овощи и фрукты: в Минагрополитики рассказали, чего ожидать
Работа в Украине: кому предлагают зарплату в 70 тысяч гривенРабота в Украине: кому предлагают зарплату в 70 тысяч гривен
Обмен гривны на евро в странах Европы для украинцевОбмен гривны на евро в странах Европы для украинцев
Массовый побег: аналитики рассказали, сколько миллионеров могут покинуть РоSSию в этом годуМассовый побег: аналитики рассказали, сколько миллионеров могут покинуть РоSSию в этом году
Обменники отказываются принимать доллары: в НБУ рассказали, какие купюры и почему не возьмутОбменники отказываются принимать доллары: в НБУ рассказали, какие купюры и почему не возьмут
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Пенсии части украинцев будут выплачивать через Укрпочту: кто, где и как сможет их получитьПенсии части украинцев будут выплачивать через Укрпочту: кто, где и как сможет их получить
Турецкая лира приближается к историческому минимумуТурецкая лира приближается к историческому минимуму
Последние новости
Подгружаем последние новости