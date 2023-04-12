У Кропивницькому розслідують продаж “гуманітарних“ автомобілів для ЗСУ

У Кропивницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав автомобілі, ввезені до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Він свою провину заперечує.

У Кропивницькому розслідують продаж “гуманітарних“ автомобілів для ЗСУ

За версією досудового слідства, у 2022 році громадянин іноземної держави ввіз до України кілька автомобілів. Митні платежі він не платив, оскільки машини, як було зазначено у супровідних документах, були гуманітарною допомогою для ЗСУ.

Надалі фігурант, який діяв разом зі своєю спільницею (вона зараз перебуває в лікарні), розмістив оголошення про продаж автомобілів за ціною, нижчою від ринкової, в соціальній мережі Instagram на сторінці "Автобазар". Покупці, залучені ціною, знайшлися швидко. У січні 2023 року автомобілі продали за 16 500 доларів.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці вважають, що фігурант усвідомлював, що продані автомобілі були гуманітарною допомогою. За продаж товарів та предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в нашій країні передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 гривень.

У Кропивницькому розслідують продаж “гуманітарних“ автомобілів для ЗСУ

У суді фігурант, коли йому обирали запобіжний захід, свою провину заперечував. Він заявив, що його просто попросили відремонтувати автомобілі, що він, власне, й зробив. Про те, що машини є гуманітарною допомогою, він, за його словами, не знав і не з'ясовував для чого вони потрібні.

Досудове слідство триває. З відкритих джерел поки що важко зробити висновок про те, хто несе відповідальність у цьому випадку за продаж гуманітарних автомобілів. Сподіваємося, суд розбереться і винних буде покарано.

Зі свого боку зазначимо, що якщо в Мережі ви бачите оголошення про продаж автомобіля за ціною, нижчою від ринкової, то це вас має насторожити. У даному випадку велика ймовірність, що це автомобіль, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ, або його взагалі не існує. Якщо це машина з гуманітарної допомоги, то її можуть конфіскувати за рішенням суду та передати на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області суд осудив псевдоволонтера за продаж автомобілів для ЗСУ до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонівНімецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічіНацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі
В Італії досі вагаються щодо схвалення угоди про продаж російського НПЗВ Італії досі вагаються щодо схвалення угоди про продаж російського НПЗ
Нацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 разиНацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 рази
Від продажу військових облігацій з початку війни залучили 395 мільярдівВід продажу військових облігацій з початку війни залучили 395 мільярдів
Майже 80% громадян Туреччини проти продажу житла іноземцям — опитуванняМайже 80% громадян Туреччини проти продажу житла іноземцям — опитування
Вінілові платівки вперше з 1987 року перевищили продажі компакт-дисківВінілові платівки вперше з 1987 року перевищили продажі компакт-дисків
Аукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 мільярдівАукціони на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів понад 70 мільярдів
Україна з початку війни залучила від продажу ОВДП 353 мільярди — НБУУкраїна з початку війни залучила від продажу ОВДП 353 мільярди — НБУ
Під час війни ФДМУ оголосив про продаж трьох промислових гигантів у прифронтовій областіПід час війни ФДМУ оголосив про продаж трьох промислових гигантів у прифронтовій області
Гетманцев назвав безглуздою ідею заборонити продаж цигарок та алкоголю за готівкуГетманцев назвав безглуздою ідею заборонити продаж цигарок та алкоголю за готівку
Последние новости
Подгружаем последние новости