У Кропивницькому розслідують продаж “гуманітарних“ автомобілів для ЗСУ

У Кропивницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав автомобілі, ввезені до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Він свою провину заперечує.

За версією досудового слідства, у 2022 році громадянин іноземної держави ввіз до України кілька автомобілів. Митні платежі він не платив, оскільки машини, як було зазначено у супровідних документах, були гуманітарною допомогою для ЗСУ.

Надалі фігурант, який діяв разом зі своєю спільницею (вона зараз перебуває в лікарні), розмістив оголошення про продаж автомобілів за ціною, нижчою від ринкової, в соціальній мережі Instagram на сторінці "Автобазар". Покупці, залучені ціною, знайшлися швидко. У січні 2023 року автомобілі продали за 16 500 доларів.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці вважають, що фігурант усвідомлював, що продані автомобілі були гуманітарною допомогою. За продаж товарів та предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в нашій країні передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 гривень.

У суді фігурант, коли йому обирали запобіжний захід, свою провину заперечував. Він заявив, що його просто попросили відремонтувати автомобілі, що він, власне, й зробив. Про те, що машини є гуманітарною допомогою, він, за його словами, не знав і не з'ясовував для чого вони потрібні.

Досудове слідство триває. З відкритих джерел поки що важко зробити висновок про те, хто несе відповідальність у цьому випадку за продаж гуманітарних автомобілів. Сподіваємося, суд розбереться і винних буде покарано.

Зі свого боку зазначимо, що якщо в Мережі ви бачите оголошення про продаж автомобіля за ціною, нижчою від ринкової, то це вас має насторожити. У даному випадку велика ймовірність, що це автомобіль, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ, або його взагалі не існує. Якщо це машина з гуманітарної допомоги, то її можуть конфіскувати за рішенням суду та передати на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області суд осудив псевдоволонтера за продаж автомобілів для ЗСУ до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.