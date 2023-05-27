Коломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар Приватбанку

Раніше надавати свідчення відмовився Боголюбов.

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський не буде давати свідчення проти позову ПриватБанку на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, яке призначено на понеділок, 12 червня, в Лондоні. Тобто на суді не буде свідків, які б давали свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова, йдеться у повідомленні Приватбанку, інформує ZN.ua.

Коломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар Приватбанку
© Слово і діло

«Слухання по суті стосуватиметься багатомільярдного позову ПриватБанку щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів, серед інших, проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Крім того, було підтверджено, що жоден із свідків пана Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті», - йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, це стало відомо вже після несподіваної заяви на судовому процесуальному слуханні 29 березня про те, що пан Боголюбов не готовий давати свідчення під час слухання по суті.

«Відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від дачі свідчень. Однак це чітко вказує на те, що пани Коломойський та Боголюбов не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій», - прокоментували у банку.

Нагадаємо, що у рішенні, винесеному в жовтні 2019 року, англійський Апеляційний суд постановив, що докази “переконливо свідчать про ретельно сплановане шахрайство” та “відмивання грошей у величезних масштабах”, а також, що “договори поставки були удаваними і використовувалися як оманлива підстава для обґрунтування дуже великих сум грошових коштів, що виводилися з банку”. Далі суд зазначив, що пан Коломойський і пан Боголюбов визнали, що “є всі підстави стверджувати про шахрайство в епічних масштабах”.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярдаФонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зимуВласний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму
Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІRaiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Для Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнанняДля Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнання
Блок рекламы


Похожие новости
Boeing відмовився від претензій до України на $200 мільйонів за проєктом «Морський старт»Boeing відмовився від претензій до України на $200 мільйонів за проєктом «Морський старт»
Ощадбанк перестав випускати пенсійні посвідченняОщадбанк перестав випускати пенсійні посвідчення
Верховний суд застосував «антиколомойський закон» та поставив крапку в історії із націоналізацією ПриватбанкуВерховний суд застосував «антиколомойський закон» та поставив крапку в історії із націоналізацією Приватбанку
Коломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов ПриватбанкуКоломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов Приватбанку
Під шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісніПід шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісні
Господарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації ПриватбанкуГосподарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації Приватбанку
Коломойський продав акції Криворізького залізорудного комбінату російському бізнесмену Воєводіну – ЗМІКоломойський продав акції Криворізького залізорудного комбінату російському бізнесмену Воєводіну – ЗМІ
Статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у судіСтатки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у суді
Гендиректор Netflix від відмовився від своєї посадиГендиректор Netflix від відмовився від своєї посади
Зі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУЗі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости