Коломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар Приватбанку

Раніше надавати свідчення відмовився Боголюбов.

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський не буде давати свідчення проти позову ПриватБанку на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, яке призначено на понеділок, 12 червня, в Лондоні. Тобто на суді не буде свідків, які б давали свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова, йдеться у повідомленні Приватбанку, інформує ZN.ua .

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«Слухання по суті стосуватиметься багатомільярдного позову ПриватБанку щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів, серед інших, проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Крім того, було підтверджено, що жоден із свідків пана Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті», - йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, це стало відомо вже після несподіваної заяви на судовому процесуальному слуханні 29 березня про те, що пан Боголюбов не готовий давати свідчення під час слухання по суті.

«Відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від дачі свідчень. Однак це чітко вказує на те, що пани Коломойський та Боголюбов не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій», - прокоментували у банку.

Нагадаємо, що у рішенні, винесеному в жовтні 2019 року, англійський Апеляційний суд постановив, що докази “переконливо свідчать про ретельно сплановане шахрайство” та “відмивання грошей у величезних масштабах”, а також, що “договори поставки були удаваними і використовувалися як оманлива підстава для обґрунтування дуже великих сум грошових коштів, що виводилися з банку”. Далі суд зазначив, що пан Коломойський і пан Боголюбов визнали, що “є всі підстави стверджувати про шахрайство в епічних масштабах”.