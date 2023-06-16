"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови

Верховний Суд розглянув касаційні скарги "Лайк Сіті".

Верховний Суд визнав законним розірвання "Приватбанком" кредитних угод, укладених під керівництвом попередніх власників перед націоналізацією банку в рамках "трансформації" кредитного портфелю. Таке рішення ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 15 червня, повідомляє пресслужба "Приватбанку", інформує ZN.ua.
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Зазначається, що Верховний Суд розглянув касаційні скарги у справі позову ТОВ "Лайк Сіті" до державного банку і Національного банку України (НБУ) та задовольнив прохання банку скасувати рішення судів попередніх інстанцій, направивши справу на новий розгляд.

"Банк надав аргументовану та переконливу позицію, яка прийнята судом. Ми віримо, що в ході нового розгляду справи буде дотримано верховенство права і ухвалене справедливе рішення", – прокоментували рішення у "Приватбанку".

ТОВ "Лайк Сіті" – один із позичальників, який фігурував у "трансформації" кредитного портфелю "Приватбанку" у 2016 році. Тоді під керівництвом колишніх власників банк видав довгострокові кредити низці компаній, які цими коштами погасили борги підприємств, пов'язаних з Ігорем Коломойським і партнерами. Після націоналізації "Приватбанк" розірвав ці угоди та вимагає погашення боргів.


Олена Середа, ZN.ua





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