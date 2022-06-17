Гречка, рис и макароны вновь подорожали: супермаркеты обновили цены

В Украине во время войны продолжают дорожать продукты. Гречка, рис и макароны опять повысились в цене. Во многих супермаркетах наблюдается ажиотаж вокруг круп, которые быстро исчезают с полок. Стало известно, сколько они стоят в середине июня.

Гречка, рис и макароны вновь подорожали: супермаркеты обновили цены

Гречка, рис и макароны взлетели в цене по сравнению с прошлым месяцем. Так, гречка в торговой сети Varus в мае продавалась за 72,53 гривны за килограмм. Сейчас же аналогичный объем обходится в 89,90 гривны.

Длинный рис подорожал с 53,55 до 58,87 грн/кг. В частности, в Novus его можно купить за 57,99 грн/кг, в Auchan - за 53,10 грн/кг, в Metro - за 64,50 грн/кг, а в Varus – 59,90 грн/кг. Средняя цена пропаренного риса на полках магазинов - 60,90 грн/кг.

При этом круглый рис даже подешевел в сравнении с минувшим месяцем. Сейчас килограмм крупы в супермаркетах стоит 74,85 гривны против 78,20 гривны в мае.

Гречка, рис и макароны вновь подорожали: супермаркеты обновили цены

Макароны повысились в цене вслед за гречкой и рисом. Они в сетях Novus и Varus сейчас стоят 24,70 гривны за килограмм. В мае отметка была на уровне 26,90 гривны.

Ранее стало известно, какими будут цен на гречку осенью. Уже в сентябре украинцев ожидает приятный сюрприз.


Ловіцька Леся, Тудей





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