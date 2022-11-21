В Україні подешевшають гречка та борошно до кінця року

В Україні до кінця 2022 року мають подешевшати деякі продукти харчування. Йдеться про гречку, борошно й курячі яйця. Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин розповіла, що спричинить падіння цін на продукти, які стали рекордсменами за вартістю у цьому році.

В Україні подешевшають гречка та борошно до кінця року: аналітики назвали головні причини зниження цін на продукти

За словами Литвин, дефіцит, який виник на гречку та борошно протягом року, призвів до значного зростання цін на ці продукти. Але наразі є усі причини стверджувати, що цінники почнуть зменшуватися.

По-перше, аграрії навесні значно збільшили посіви під гречкою і вже зібрали гарний врожай. Ціни на гречку у листопаді вже почали знижуватися і цей процес буде ще тривати. Наразі гречка в середньому коштує 76 грн за кг. Це дорожче, ніж до війни, але дешевше, ніж за останні півроку.

В Україні подешевшають гречка та борошно до кінця року: аналітики назвали головні причини зниження цін на продукти

Також до кінця року в ціні не зростатимуть продукти переробки зернових культур, зокрема борошно. Його вартість, а також ціни на деякі крупи, до Нового року можуть знизитися до 5%. Станом на 21 листопада, кілограм борошна в супермаркетах у середньому коштує 20,30 грн. Найдешевший цінник в Auchan - 19,30 грн за кг.

Щодо курячих яєць, ціна на які дійшла до свого максимуму, то птахівники почали збільшувати кількість курей-несучок. Падіння цін вже вимірюється не копійками, а гривнями. Подекуди вартість десятка яєць впала нижче 60 гривень. Проблема була у тому, що на фоні війни більшість ферм навесні відмовились від вирощування молодняка, не знаючи, що чекає на їхній бізнес влітку та восени. Через це восени яйця стали дефіцитом, що й спровокувало таке стрімке зростання ціни.

Раніше повідомлялося, що до кінця року в Україні подорожчають м'ясо, молочні продукти та кондитерські вироби.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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