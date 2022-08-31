В Україні подорожчали гречка та рис: як змінилася вартість круп у популярних супермаркетах

Крупи в Україні продовжують дорожчати з кожним місяцем. Наприкінці серпня різко зросли цінники на рис та гречку у супермаркетах. Порівняємо ціни у різних торгових мережах, щоб дізнатися, де крупи ще можна купити дешевше.

В Україні подорожчали гречка та рис: як змінилася вартість круп у популярних супермаркетах

Станом на 31 серпня, довгий рис у середньому коштує 68,49 грн/кг. Це на 6,77 грн дорожче, ніж у липні, коли його середньомісячна вартість становила 61,72 грн/кг.

Найдешевше довгий рис можна купити у Varus - 53,9 грн/кг. У Novus кілограм довгого рису коштує 68,99 грн, а Metro – 82,57 грн за кг. Подорожчали й інші види рису. Так, середня ціна на довгий пропарений зросла за місяць майже на 10 грн/кг – з 63,5 до 73,3 грн. У Auchan цей рис коштує 88,40 грн за кг, у Metro цінник на 30 грн нижче – 58,19 грн за кг. Круглий рис зріс у ціні в середньому на 3,35 грн/кг – з 73,14 до 76,49 грн.

В Україні подорожчали гречка та рис: як змінилася вартість круп у популярних супермаркетах
Щодо цін на гречку, то середня вартість крупи збільшилася з 91,70 грн/кг до 93,97 грн/кг. Ціни на гречку в середньому варіюються в межах 100 грн/кг. Найдешевше гречку українці можуть купити у супермаркеті Ашан – по 78,40 грн/кг, а у Varus кілограм гречки коштує 111,90 грн.
В Україні подорожчали гречка та рис: як змінилася вартість круп у популярних супермаркетах
Раніше повідомляли, що ціни на кавуни в Україні б'ють рекорди влітку 2022 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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