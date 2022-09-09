Гречка подешевшала, а рис різко подорожчав: які ціни на крупи у супермаркетах

В Україні на початку вересня змінилася вартість круп. Великі супермаркети оновили ціни на найпопулярніші позиції. Гречка помітно подешевшала, а рис подорожчав. За даними порталу Мінфін, з'явились нові ціни на бакалійні товари.

Станом на 8 вересня довгий подорожчав до 70,59 грн/кг. У Варусі його купувати найвигідніше – по 59,90 грн/кг. Раніше упаковка коштувала 62,88 грн. Пропарений рис із 66,63 грн/кг зріс до 73,30/кг. Він найдешевший у магазинах Метро – по 58,19 грн/кг. Трохи доступнішим став круглий рис – з 74,93 грн/кг до 73,69 грн/кг. Його краще купувати у Варусі за 60,20 грн/кг.

Макарони пера також стали дорожчими, але ненабагато. За кілограм тепер у середньому потрібно заплатити 28,24 грн. замість колишніх 28,63 грн. Найдешевші макарони – у супермаркетах Новус, по 26,60 грн.

А ось найулюбленіша крупа українців подешевшала. Гречка, яка ще тиждень тому коштувала 92,73 грн, зараз коштуватиме 88,04 грн/кг. У Метро та Варусі вона найдорожча – по 93,81 та 91,90 грн відповідно. А найдешевша крупа – торгової мережі Ашан – по 78,40 грн.

Українські мережі також оновили цінники на хліб та сметану. Пшеничний у середньому подорожчав з 29,92 до 30,70 грн за буханець 650 г.

Сметана ТМ Президент 15% раніше коштувала 34,94 грн за 350 г. Зараз за той же обсяг потрібно заплатити вже 35,18 грн. Дешевше її можна придбати у супермаркетах Ашан – по 34,30 грн/кг. Сметана ТМ Простоквашино 340 г зросла в ціні на 36 копійок – до 40,37 грн. Ціна на неї мінімальна у мережі Варус – 39,30 грн (Варус).

Нагадаємо, що деякі українці зможуть отримати безкоштовну їжу – продуктові набори вагою 19 кг.