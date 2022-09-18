Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу

В Україні змінилися ціни на гречку. Найпопулярніша крупа за літо рекордно подорожчала, але восени, як і передбачалося, вартість гречки почала знижуватися. Пов'язано це зі збором нового врожаю.

Залежно від супермаркету, середня вартість гречки в середині вересня знизилася на 6 гривень - з 92,73 грн/кг до 86,66 грн/кг. Найдешевше крупу можна купити в "Ашані" - за 78,40 грн/кг, а найдорожче гречка коштує у "Метро" - 93,17 грн/кг.

У супермаркетах Novus гречка досить дорога – від 88,49 грн за кг. В наявності є крупа й дорожче - за 95,99 грн/кг (ТМ "Круп'яна майстерня"). При цьому 800 г гречки продаються за 94,85 грн В АТБ кілограм крупи коштує 74,90 грн , тоді як ще тиждень тому гречка коштувала 88,40 грн

У Сільпо є кілька торгових марок. Найдешевша гречка ТМ "Повна чаша" продається за ціною 88,49 грн/кг. Крупа "Аграрний фонд" коштує 89,99 грн за кг, гречка "Сітий двір" - 95,99 грн за кг, але якщо купувати 2 упаковки, то обійдеться дешевше - по 79,99 грн за кг.

Цього року в Україні посіяли набагато більше гречки, ніж попереднього. Це означає, що навіть на фоні війни ми не залишимося без цієї крупи. Ціни після збирання врожаю зростати не повинні. Подорожчання гречки можливе лише за умови зростання цін на паливо. За несприятливих умов крупа подорожчає на 3-4%.

Раніше повідомляли, що в Україні зросли ціни на цукор нового врожаю.