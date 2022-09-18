Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу
В Україні змінилися ціни на гречку. Найпопулярніша крупа за літо рекордно подорожчала, але восени, як і передбачалося, вартість гречки почала знижуватися. Пов'язано це зі збором нового врожаю.
Залежно від супермаркету, середня вартість гречки в середині вересня знизилася на 6 гривень - з 92,73 грн/кг до 86,66 грн/кг. Найдешевше крупу можна купити в "Ашані" - за 78,40 грн/кг, а найдорожче гречка коштує у "Метро" - 93,17 грн/кг.
У Сільпо є кілька торгових марок. Найдешевша гречка ТМ "Повна чаша" продається за ціною 88,49 грн/кг. Крупа "Аграрний фонд" коштує 89,99 грн за кг, гречка "Сітий двір" - 95,99 грн за кг, але якщо купувати 2 упаковки, то обійдеться дешевше - по 79,99 грн за кг.
Раніше повідомляли, що в Україні зросли ціни на цукор нового врожаю.