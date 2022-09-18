Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу

В Україні змінилися ціни на гречку. Найпопулярніша крупа за літо рекордно подорожчала, але восени, як і передбачалося, вартість гречки почала знижуватися. Пов'язано це зі збором нового врожаю.

Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу

Залежно від супермаркету, середня вартість гречки в середині вересня знизилася на 6 гривень - з 92,73 грн/кг до 86,66 грн/кг. Найдешевше крупу можна купити в "Ашані" - за 78,40 грн/кг, а найдорожче гречка коштує у "Метро" - 93,17 грн/кг.

Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу
У супермаркетах Novus гречка досить дорога – від 88,49 грн за кг. В наявності є крупа й дорожче - за 95,99 грн/кг (ТМ "Круп'яна майстерня"). При цьому 800 г гречки продаються за 94,85 грн.
Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу
В АТБ кілограм крупи коштує 74,90 грн, тоді як ще тиждень тому гречка коштувала 88,40 грн.

У Сільпо є кілька торгових марок. Найдешевша гречка ТМ "Повна чаша" продається за ціною 88,49 грн/кг. Крупа "Аграрний фонд" коштує 89,99 грн за кг, гречка "Сітий двір" - 95,99 грн за кг, але якщо купувати 2 упаковки, то обійдеться дешевше - по 79,99 грн за кг.

Гречка в Україні подешевшала: українські супермаркети оновили ціни на популярну крупу
Цього року в Україні посіяли набагато більше гречки, ніж попереднього. Це означає, що навіть на фоні війни ми не залишимося без цієї крупи. Ціни після збирання врожаю зростати не повинні. Подорожчання гречки можливе лише за умови зростання цін на паливо. За несприятливих умов крупа подорожчає на 3-4%.

Раніше повідомляли, що в Україні зросли ціни на цукор нового врожаю.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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