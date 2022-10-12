Гречка, цукор та борошно: супермаркети оновили ціни на продукти

В Україні змінилися ціни на гречку, цукор та борошно. Супермаркети показали, скільки коштують продукти у середині жовтня. Названо торгові мережі, де їх можна купити дешевше.

Гречка продовжує дешевшати, а ось борошно та цукор трохи подорожчали. За даними порталу Мінфін, вартість найулюбленішої крупи українців знизилася за місяць більш ніж на 5 грн. Якщо у вересні середня ціна на гречку була на рівні 87,94 грн, то зараз – 82,40 грн. Це пов'язано зі збиранням нового врожаю – товар вже почав надходити до супермаркетів.

Гречка продається за найнижчою ціною в магазинах мережі Ашан. За кілограмову пачку потрібно заплатити 78,40 грн. У Метро крупа трохи дорожча – по 78,90 грн/кг. А от у Варусі вона коштуватиме 89,90 грн/кг.

Щодо цукру, він подорожчав на копійки. Минулого місяця солодкий продукт коштував у середньому 34,60 грн/кг, а поточного – 34,63 грн/кг. Найдоступніший цукор – у торговельній мережі Ашан – по 34,50 грн.

Трикілограмова упаковка коштує в середньому 102,90 грн. У вересні вона була дорожчою – 104,62 грн/кг.

Борошно також зросло в ціні трохи – з 22,11 грн/кг до 22,15 грн/кг. Його вигідніше купувати у супермаркетах МегаМаркет – по 21,60 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні різко подешевшала морква. Експерти спрогнозували, що буде з цінами на овоч найближчим часом.