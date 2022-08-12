Гречка по 168 грн: в київському супермаркеті встановили космічную ціну на дефіцитну крупу

Гречка в Україні вже давно продається за рекордними цінами. Однак днями в одному із київських супермаркетів виявили космічну вартість крупи – 168 грн.

Гречка по 168 грн: в київському супермаркеті встановили космічную ціну на дефіцитну крупу

Гречка в Україні дефіцитна, а попит великий. Це дозволило продавцям виставляти найвищі ціни. У липні затребувана крупа продавалася по 115 грн/кг, зараз у більшості магазинів – по 90-110 грн/кг.

У телеграм-каналі "Труха Україна" показали шокуюче фото. У столичному супермаркеті помітили гречку за 168 грн. При цьому йдеться про пачку 800 г. Таким чином, кілограм крупи коштуватиме 210 грн/кг.

Експерти проаналізували ціни у більшості торгових точок. Проте такої ціни більше не знайшли. Гречка торгової марки "Хуторок" 800 г у торговій мережі Метро доступна по 79,50 грн/кг. У магазинах мережі "Ашан" вона представлена по 84,90 грн/кг.

Продукцію інших виробників пропонують за відносно низькими цінами. У мережі "Сільпо" товар ТМ "Ситий двір" реалізується по 88,99 грн/кг. Продукція ТМ "Премія" продається по 97,49 грн/кг.

Крупа від виробника "Вінницький млинар" коштує 109 грн/кг. Мережа супермакретів АТБ пропонує гречку лише власної торгової марки "Розумний вибір" – по 91,90 грн/кг.

Гречка по 168 грн: в київському супермаркеті встановили космічную ціну на дефіцитну крупу

Загалом асортимент крупи залишається мізерним. Деякі магазини продають крупу меншою фасуванням – по 400 та 600 г. Економісти запевняють, що вже восени, після збирання врожаю, гречки стане більше, ціни на неї знизяться до 55-70 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що гречка в Україні вже значно подешевшала.


Ловіцька Леся, Тудей





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