Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
Репутаційний скандал поступово перетворюється для французьського виробника в економічний бойкот, інформує
Найбільші торгівельні мережі України вирішили припинити продаж та подальшу закупівлю овочевих консервів французького бренду Bonduelle через інформацію про те, що російський підрозділ цієї фірми забезпечує продуктами російських військових.
Зокрема, мережа АТБ-Маркет
Мережа Novus напередодні
«З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield (компанія продовжує продажі чаю в Росії, - ред.). Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти», - йдеться у повідомленні компанії.
В свою чергу, компанія Auchan Ukraine
Крім того, мережа супермаркетів Varus напередодні також
Також відповідне рішення прийняла і
«Ми зупинили усі заплановані закупівлі продукції Bonduelle для «Сільпо» і знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно заперечити будь-яку взаємодію з російськими військовими», - заявили в компанії.
Нагадаємо, що напередодні Нового року у росЗМІ з?явилася інформація, що французька компанія Bonduelle підтримала військовослужбовців-окупантів ЗС РФ і передала їм гуманітарку з побажанням «швидкої перемоги».
Своєю чергою Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, у якій спростовує інформацію росЗМІ. У Bonduelle Group наголосили, що компанія продовжує свою діяльність в Росії «з єдиною метою — забезпечити доступ населення до основних харчових продуктів у Росії та сусідніх країнах».
Водночас, за