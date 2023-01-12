Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну

Репутаційний скандал поступово перетворюється для французьського виробника в економічний бойкот, інформує ZN.ua.

Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
© Соцмережі

Найбільші торгівельні мережі України вирішили припинити продаж та подальшу закупівлю овочевих консервів французького бренду Bonduelle через інформацію про те, що російський підрозділ цієї фірми забезпечує продуктами російських військових.

Зокрема, мережа АТБ-Маркет повідомляє, що зупинила закупівлю цієї продукції ще з 4 січня, і якщо щось з неї на полицях магазинів можна побачити досі, то це залишки.

Мережа Novus напередодні оголосила, що взагалі прибирає Bonduelle з полиць.

«З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield (компанія продовжує продажі чаю в Росії, - ред.). Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти», - йдеться у повідомленні компанії.

В свою чергу, компанія Auchan Ukraine повідомила про рішення зняти із полиць продукцію бренду Bonduelle ще 5 січня.

Крім того, мережа супермаркетів Varus напередодні також зазначала, що вже почала знімати з продажів продукцію вказаної ТМ з полиць, оскільки, не дивлячись на спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора.

Також відповідне рішення прийняла і Fozzy Group, яка оперує мережами супермаркетів «Сільпо», «Фора» та Thrash!

«Ми зупинили усі заплановані закупівлі продукції Bonduelle для «Сільпо» і знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно заперечити будь-яку взаємодію з російськими військовими», - заявили в компанії.

Нагадаємо, що напередодні Нового року у росЗМІ з?явилася інформація, що французька компанія Bonduelle підтримала військовослужбовців-окупантів ЗС РФ і передала їм гуманітарку з побажанням «швидкої перемоги».

Своєю чергою Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, у якій спростовує інформацію росЗМІ. У Bonduelle Group наголосили, що компанія продовжує свою діяльність в Росії «з єдиною метою — забезпечити доступ населення до основних харчових продуктів у Росії та сусідніх країнах».

Водночас, за даними НАЗК, компанію вже внесли до списку міжнародних спонсорів війни International War Sponsor. Компанії, що потрапили до нього, офіційно отримують статус високоризикових і піддаються посиленим перевіркам із боку західних банків і фінустанов.


Лія Ільченко, ZN.ua





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