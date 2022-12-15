Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів

Українці можуть отримувати пенсії на касах супермаркетів, знімаючи готівкою перераховані їм кошти. Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телемарафону, повідомляють Факти.

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Музиченко нагадав, що у великій кількості населених пунктів України немає банківської інфраструктури. Тому міністерство працює над тим, щоб отримати пенсію можна було не лише в банках або в банкоматах, але й у точках обслуговування людей, таких як супермаркети.

Зняти можна до 6 тисяч

На касі супермаркета під час оплати покупок можна зняти до 6 тис. грн пенсійних коштів без комісії.

«У системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівкові кошти зі свого рахунку… Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, здійснюючи покупку, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», — наголосив Музиченко.

Він уточнив, що право вибору, в який спосіб отримувати кошти, залишається за пенсіонером.

За словами заступника міністра, близько 11 млн українців зараз отримують пенсії (за віком, по інвалідності, за вислугою років). Проте в міністерстві не відстежують, чи людина знаходиться в Україні, або ж за кордоном. На отримання пенсії місце перебування жодним чином не впливає.

Якщо людина отримує пенсійні виплати на банківський рахунок, вона має доступ до цих коштів у будь-якій точці світу. Нарахування на такий рахунок продовжуються.

Проблема виникає, якщо пенсіонер виїхав за кордон, але пенсію отримував через Укрпошту. В такому разі потрібно відкрити рахунок у банку та перевести на нього пенсійні виплати.

«Звичайно, що пошта чи листоноша в країнах Європи чи інших державах, куди перемістилася людина, проводити виплати не може. Людина для доступу до своїх коштів має змінити вид виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок», — пояснив Музиченко.

Якщо ж пенсіонер уже має відкритий банківський рахунок, він може дистанційно, через електронний кабінет Пенсійного фонду подати змінені реквізити для виплат. І людині переведуть пенсійні виплати з Укрпошти на такий рахунок.

Також існує можливість перевести виплату пенсії з одного відділення Укрпошти на інше. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію підприємства.

За даними ПФУ, на 1 жовтня 2022 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії складав 4,36 грн.