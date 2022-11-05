В Україні фермери знизили ціну на капусту

Роз'яснення дали аналітики.

В Україні фермери знизили ціну на капусту
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В Україні другий тиждень поспіль дешевшає білокачанна капуста. Також ціна знизилась на деякі інші овочі. Чергове падіння цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції некондиційної продукції. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зараз значну частину обсягів на ринку складає підморожена капуста. Але білокачанну капусту високої якості частину фермерів вважають за краще закласти на зберігання і почати реалізацію не раніше середини грудня.

Інша половина виробників продовжує реалізацію якісної продукції, збільшуючи загальну пропозицію білокачанної продукції на ринку. Такі дії вони пояснюють витратами на електроенергію, що різко збільшилися.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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