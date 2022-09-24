Гречка та сіль подешевшали: супермаркети оновили ціни на товари наприкінці вересня

Великі торгові мережі наприкінці вересня оновили ціни на потрібні продукти. Гречка та сіль подешевшали, а цукор та соняшникова олія подорожчали.

Гречка та сіль подешевшали: супермаркети оновили ціни на товари наприкінці вересня

За даними порталу Мінфін, середня вартість гречки впала, як і обіцяли експерти. Якщо раніше вона коштувала 92,73 грн/кг, то зараз – 86,66 грн/кг. Найдешевша крупа продається у супермаркетах Ашан – по 78,40 грн/кг, а найдорожча представлена у Метро – по 93,17 грн/кг. На ринку гречку можна знайти по 65-75 грн/кг – на вагу.

Середня ціна солі також трохи впала. Раніше за кілограм морської потрібно було заплатити 29,33 грн, а зараз – 26,65 грн. Найвигідніше придбати сіль у магазинах мережі Ашан – по 25,80 грн/кг.

А ось цукор зріс у ціні. Кілограм солодкого продукту коштуватиме в середньому 34,78 грн, тоді як минулого місяця він коштував 31,35 грн. В Ашані він коштує 33,90 грн.

Упаковку вагою 3 кг можна придбати в середньому за 105,99 грн, тоді як у серпні вартість не перевищувала 92,83 грн.

Гречка та сіль подешевшали: супермаркети оновили ціни на товари наприкінці вересня

Соняшникова олія також подорожчала. Пляшка 850 мл ТМ Олейна зросла в ціні з 61,76 до 62,73 грн. В Ашані вона дешевша – 61,50 грн. А продукт ТМ Щедрий Дар подешевшав із 64,73 грн до 63,40 грн за той самий обсяг. У Варусі позиція представлена за 62,80 грн.

Нагадаємо, що в Україні різко подорожчав рис. Також зросли ціни на макарони та пшоно.


Ловіцька Леся, Тудей





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