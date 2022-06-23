Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов

Проверка ДПС

«Отрабатывается информация о безосновательном завышении цен на горючее, поступающей от граждан, народных депутатов Украины, органов государственной власти, общественных организаций и т. д. »

Начиная с 16 апреля 2022 года, ГНС проведено более 190 фактических проверок мест розничной торговли горючим, по которым имеется информация о возможных нарушениях порядка формирования и применения цен на горючее", — отчитываются в Налоговой.

Сколько выявили нарушений

По результатам проведенных фактических проверок выявили нарушение законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн — за нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании.

«На сегодняшний день органами ГНС принимаются меры по привлечению нарушителей к установленной законодательством ответственности», — добавили в ведомстве.

Дефицит топлива

Как писал Минфин, Кабинет министров решил отказаться от государственного регулирования цен на топливо. После чего на большинстве АЗС возник дефицит горючего, а также продажа по завышенным ценам.

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине уже закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из РоSSии и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

В апреле оккупанты обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.