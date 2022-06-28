Украина получила от Японии дополнительные $500 миллионов

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (примерно $500 млн) льготного кредита в рамках кредитного соглашения . Об этом говорится в сообщении министерства.

Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т. п.

Условия кредита

Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе, льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.

Напомним

7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления.

Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (примерно $600 млн).