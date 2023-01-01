Японія планує надати Україні ще $500 млн допомоги

Раніше японці надали нам $1,1 млрд допомоги.

Японія планує надати Україні ще $500 млн допомоги
© unsplash/gronemo

Японія має намір виділити на підтримку України ще $500 млн, повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже надали $1,1 млрд і плануємо надати ще $500 млн допомоги. Також ми розглядаємо інші пакети допомоги", - сказав посол.

Надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу Японія почала з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, наголосив посол. За його словами, Японія не може безпосередньо надавати зброю згідно зі своїми законами, проте японський уряд вперше вирішив надати нелетальне спорядження, включаючи дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, а також аптечки та пайки.

"Ми продовжуємо розширювати список. І зараз ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення", - додав посол.

Японія підтримує Україну і дипломатичними зусиллями, зазначив Мацуда.

"Ми звертаємося до тих країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або до тих країн, які все ще зберігають нейтралітет. Такі цілі нашого дипломатичного підходу. Так ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах", - сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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