Україна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемо

Кошти надано на пільгових умовах, як гарантія від Великої Британії, інформує ZN.ua.

Україна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемо
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До державного бюджету України надійшло $500 млн додаткового фінансування від Світового банку. За повідомленням пресслужби Уряду, кошти надано на пільгових умовах, як гарантія від Великої Британії.

Ці кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат, а також окремих програм державної соціальної допомоги: оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.

Строк погашення кредиту — 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка становить 0,25% річних і нараховується на невикористану частину позики.

«Цю позику Україна отримала в рамках Угоди про надання нашій країні Третього Додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», — повідомили в Уряді.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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