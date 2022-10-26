Україна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемо
Кошти надано на пільгових умовах, як гарантія від Великої Британії, інформує
До державного бюджету України надійшло $500 млн додаткового фінансування від Світового банку. За
Ці кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат, а також окремих програм державної соціальної допомоги: оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.
Строк погашення кредиту — 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка становить 0,25% річних і нараховується на невикористану частину позики.
«Цю позику Україна отримала в рамках Угоди про надання нашій країні Третього Додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», — повідомили в Уряді.