Сети супермаркетов АТБ и Сильпо рассказали, почему отказываются от украинских продуктов

Популярные сети супермаркетов АТБ и Сильпо заявили об увеличении поставок импортной продукции. Из-за войны многие украинские производства закрылись, поэтому пришлось искать альтернативу.

Продукты из-за рубежа стоят на 5-20% дороже отечественных, но качеством не уступают. Во время войны украинские магазины увеличили количество импорта примерно до 15-20% от общего ассортимента.

В частности, в компании "АТБ-Маркет" отмечают, что были вынуждены увеличить закупки макарон, мясных консервов, кондитерской продукции и непродовольственной группы товаров из-за границы. Покупатели заметили, что на полках АТБ появились польские, словацкие и румынские бренды. И это не гуманитарная помощь, а как раз импорт.

При этом поставки с украинских производств – надежнее, отмечают ритейлеры, так как в военное время импортный товар доставляется очень долго.

Небольшой дефицит наблюдается с товарами непродовольственной группы – зубных паст, шампуней, стиральных порошков. Эту продукцию практически полностью приходится импортировать.

Что касается цен, то отечественные продукты стоят дешевле. Кроме того, большинство иностранных продуктовых брендов – незнакомы потребителям, и они покупают их с осторожностью. Эти факторы не дают заграничным брендам закрепиться на украинском продуктовом рынке.

Это было особенно показательно, когда с прилавков в мае исчезла каменная соль производства "Артемсоль". Потребители создали искусственный ажиотаж в магазинах, при этом импортная соль стоит на полках, и стоит дешевле, но ее до последнего не берут.

Ранее сообщалось, что АТБ ограничила продажу двух товаров в своих супермаркетах.