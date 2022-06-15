Соль завезли в супермаркеты Сильпо

Украинская сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила приятную новость. Сотрудникам удалось доставить по железной дороге 300 тонн каменной йодированной соли производства "Артемсоль". Ожидается, что дефицитный товар уже в ближайшие дни вернется на полки магазинов.

Соль крупнейшего украинского предприятия начала пропадать в магазинах еще в апреле. К этому привели активные военные действия в Донецкой области. Вскоре стало известно, что производство поставили на паузу. Это привело к небывалому спросу среди покупателей. В сетях не смогли оперативно обеспечить предложение, а это вызвало панику среди украинцев.

В пресс-службе "Сильпо" сообщили, что представителям сети удалось найти запасы предприятия "Артемсоль" и предложить их покупателям в супермаркетах.

Отмечено, что за последний месяц в супермаркеты привезли соль Solino и Kujawska из Польши . Также продолжаются поставки соли итальянской торговой марки Sosalt. В июне сеть импортирует 200 тонн соли польского, турецкого, болгарского и румынского производства.

Стоимость соли из-за ажиотажа взлетела в разы. Килограммовая пачка товара в некоторых торговых точках доходит до 100 гривен. При этом сложно найти именно каменную поваренную соль – без добавок.

На прошлой неделе украинские супермаркеты обновили цены на соль. Стало известно, где востребованная продукция стоит дешевле.