Соль и сода: в АТБ сообщили, когда в магазины завезут товар

В торговых сетях Украины наблюдаются перебои с поставками соли и соды. Это связано с небывалым ажиотажем вокруг этих товаров. Стало известно, когда ситуация улучшится. В АТБ заверили, что указанные продукты вскоре вернутся на полки магазинов.

Дефицит соли и соды: в АТБ сообщили, когда в магазины завезут товар

За последние десять дней в торговых точках спрос на соду повысился в пять раз. Это произошло после новости о закрытии предприятия "Артемсоль", сообщили в пресс-службе АТБ. Отмечено, что в ближайшие две недели рынок вновь насытится. В сети напомнили, что сода не производится в Украине, и в полном объеме импортировалась.

"Сода в достаточном количестве в Турции, законтрактована для обеспечения спроса, но при этом из-за очередей на границе доставка задерживается на 10-14 дней", - пояснили в компании.

Что касается соли, продукция сейчас импортируется из разных стран – Польши, Румынии, Турции и Германии.

Дефицит соли и соды: в АТБ сообщили, когда в магазины завезут товар

По данным сотрудников АТБ, на ситуацию влияет паника среди украинцев, которые массово "сметают" товар.

На следующей неделе в торговых сетях появится йодированная соль. Предприятию "Артемсоль" удалось фактически под обстрелом вывезти часть товара.

"Только на этой неделе было доставлено более 400 тысячи штук пакетированной соли из Турции. Периодически может быть дефицит ассортимента только из-за логистических проблем и задержек на таможне", - указали в супермаркете.

В магазинах непростая ситуация и с уксусом. В АТБ пояснили, что недостаток консерванта связан с общим ажиотажем на социальные товары, который запустил дефицит соли. Продажа уксуса на фоне проблем с солью и содой выросла в три раза. Поставщики стали изготавливать и отгружать больше продукции. В скором времени проблема с дефицитом уксуса также должна исчезнуть.

Напомним, ранее стало известно, можно ли использовать морскую и йодированную соль для консервации.


Ловіцька Леся, Тудей





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