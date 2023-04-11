Новий податок відчутно вдарить по вартості популярних товарів: за що доведеться заплатити більше

магазин, супермаркет, продукти

У Кабміні погодили збільшення податку, що не змінювалися з 2014 року.

Кабмін затвердив нові ціни акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби, які стали значно вищими, ніж були раніше. Міністри вирішили, що таким чином кошти мають покрити витрати з виробництвом та зберіганням продукції, а також з їхньою реалізацією. Про це детальніше повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

цигарки, тютюн, кіоск

Як зазначили у Мінфіні, з 2014 року податок на акциз не змінювали донині, і це сталося вперше. Уточнюється, що вартість зміниться з 16 копійок до 35 копійок для алкогольних напоїв. У той же час до 16 копійок зросте ціна для тютюнових виробів і тютюнових продуктів для електричного нагріву.

Збільшення відбулося через кілька факторів. Зокрема, акциз довелося переглянути, адже у 2,1 разу збільшилася вартість захищеного паперу. До того ж врахували нові ціни на енергоносії та використання альтернативних джерел також вплинули. До того ж, збільшилася складність та вартість логістичних операцій, послуг з обслуговування та ремонту, а також інших.

алкоголь, магазин

Оскільки уряд різко підвищив акциз уперше з 2014 року, ціни на алкоголь та тютюнові вироби також зростуть. І їхня вартість точно вдарить по гаманцях українців.


Александра Павленко, politeka.net





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