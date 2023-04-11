Права споживачів: чи повинен покупець платити, якщо розбив товар у магазині

Роз'яснення дали у Держпродспоживслужбі.

В Україні, відповідно до законодавства, ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник. У Держпродспоживслужбі пояснили , чи зобов'язаний покупець оплатити товар, якщо випадково розбив його у магазині, інформує ZN.ua .

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Чи треба платити за розбитий товар у магазині

Фахівці наголосили, що не потрібно поспішати платити за розбитий товар у магазині, оскільки закон в Україні на боці споживачів.

«Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Адже покупець – не власник, поки не заплатить за товар», – йдеться у повідомленні.

Також ч. 2 ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що продавець зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати. Відповідно до цієї норми забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

У випадку, якщо працівники закладу наполягають на вині покупця, то її потрібно спершу довести у суді.

«Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна», – наголосили у Держпродспоживслужбі.

Відшкодування коштів за пошкоджений або знищений товар здійснюється виключно в судовому порядку. Магазин у суді має довести, що покупець зробив це навмисно.

Якщо після всіх аргументів, покупця все одно продовжують примушувати оплатити розбитий/пошкоджений товар, необхідно викликати поліцію.