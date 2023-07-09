«Бонус до депозиту»: деякі банки України готові платити відсотки наперед

Йдеться про гривневі депозити.

Деякі банки України, щоб залучити до себе додаткових клієнтів для вкладів на депозит у гривні, пропонують бонуси. Тобто банки готові сплачувати відсотки наперед, пише finance.ua, інформує ZN.ua .

Так, за програмою "Бонус до депозиту" можна отримати додаткові відсотки до свого вкладу. Причому для отримання цього відсотка не потрібно чекати на закриття депозиту.

Для цього необхідно вибрати депозит та подати заявку на його відкриття. Потім потрібно підтвердити відкриття депозиту та отримати бонус.

На даний момент у програмі «Бонус до депозиту» беруть участь:

Банк Кредит Дніпро;

Глобус Банк;

sportbank;

Банк Кліринговий дім;

Кредитвест Банк.

Повідомлялося, що вже наступного тижня в Україні націоналізують колишній "Альфа-банк Україна" – "Сенс Банк", який належав російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену.