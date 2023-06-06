ЄС офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рік

Євросоюз продовжив ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Відповідне рішення набирає чинності з 6 червня та діятиме до 5 червня 2024 року включно. Про це передає Інтерфакс-Україна.

ЄС офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рік

Низка правил для України

Для запобігання шахрайству у встановлених регламентом преференційних механізмах Україна повинна дотримуватися низки правил, зокрема утримуватися від запровадження нових мит або зборів та нових кількісних обмежень чи заходів, що мають еквівалентний ефект, від підвищення існуючих мит та зборів, від запровадження будь-яких інших обмежень у торгівлі з ЄС, якщо це не буде чітко обґрунтовано, йдеться в документі.

Відповідно до регламенту, у разі, якщо Україна не дотримується якоїсь із цих умов, ЄС може призупинити дію преференційних механізмів.





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