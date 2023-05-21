Як змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуються

Найбільше Україна експортує продовольчих товарів.

У січні-квітні поточного року в Україну було імпортовано товарів на загальну суму $20,3 млрд, а експортовано - на суму $13,3 млрд. Тобто товарообіг становив $33,7 млрд. Про це пише finance.ua з посиланням на митну службу, інформує ZN.ua.

Як змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуються
© pixabay/stocksnap

Оподатковуваний імпорт становив $16,2 млрд (80% від загальних обсягів товарів, що імпортуються). Податкове навантаження на 1 кг імпорту, що оподатковується, у січні-березні 2023 року склало 0,45 дол./кг, що на 57% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Найбільше товарів було імпортовано в Україну з таких країн: Китай – $3,2 млрд, Польща – $2,1 млрд та Туреччина – $1,5 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $1,9 млрд, Румунії — на $1,33 млрд, Китай — на $1,3 млрд.

До трійки найбільш імпортованих товарів в Україну (майже 70% імпорту) увійшли такі категорії товарів:

  • машини, обладнання та транспорт - $5,8 млрд
  • паливно-енергетичні товари - $4,5 млрд
  • продукція хімічної промисловості - $3,8 млрд

До топ-3 товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

  • продовольчі товари - $8,5 млрд
  • метали та вироби з них - $1,3 млрд
  • машини, обладнання та транспорт - $1 млрд

ZN.UA проаналізувало дані експорту української пшениці та кукурудзи з липня по листопад 2022 року, і виявило кричущий факт – незважаючи на світове зростання цін на пшеницю та продовольчі ризики для низки країн, половина українського зерна експортується з неймовірним дисконтом у 40%. Про це пише Юлія Самаєва у матеріалі - "Як вийшло, що у нас найдешевша пшениця у світі" .


Олена Середа, ZN.ua





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