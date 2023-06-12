Єврокомісія скасувала заборону на імпорт 12 груп товарів з України – Стефанішина

Україні компенсують збитки за час дії заборони.

Європейська комісія 5 червня продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, скасувавши натомість заборону на ввезення інших 11-12 груп товарів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує ZN.ua.

"Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції", — сказала Стефанішина, передає "Суспільне".

Вона зазначила, що на польсько-українському кордоні сьогодні припинено фізичне блокування і Україна зможе транспортувати продукцію через Польщу до інших країн.

Стефанішина зазначила, що в найближчий тиждень очікується засідання координаційної платформи, яка буде вирішувати всі питання з транзитом й з експортом української продукції та зі скасуванням цих заборон і питанням компенсації збитків.

Вона наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.

"Це достатньо вже тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони", — сказала Ольга Стефанішина.

5 червня Єврокомісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Обмеження стосуватимуться імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Як писало раніше ZN.UA, в той час як Україна годує країни Африки, власні полиці в магазинах переповнені польскими товарами. Докладніше про те, хто кому експортер - читайте у статті Лариси Гук "Ми - їм, вони- нам: хто, чим і чому кормить "житницю Європи"".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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