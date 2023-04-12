Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони
Верховна Рада ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану. Про це заявив перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Прийняття відповідних законопроєктів № та №?9062 в цілому підтримали 317 та 316 нардепів.
«Ідея: звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування», — пояснив Железняк.
За його словами, також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.
Що звільняється від оподаткування
У супровідних документах зазначається, що йдеться про звільнення від оподаткування ввезення в Україну наступних видів продукції: порох, вибухові речовини, спеціальна хімія для виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілів спеціального призначення, радіолокаційних станцій, мобільних ремонтних майстерень, які використовуються в оборонних цілях, військових кораблів та катерів.