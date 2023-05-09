Імпорт шведських товарів з РФ скоротився на 90%

Це рекордний показник у Євросоюзі.

Швеція, яка сподівається стати членом НАТО вже найближчим часом, скоротила на 90% імпорт з Росії. Про це повідомляє орган Швеції із зовнішньої торгівлі, внутрішнього ринку ЄС та торговельної політики (Kommerskollegium), інформує ZN.ua.

Імпорт шведських товарів з РФ скоротився на 90%
© Pixabay

Зазначається, що багато компаній повністю припинили торгівлю з Росією, в основному через санкції ЄС проти РФ, а також тому, що вони не хочуть або не можуть продовжувати співпрацювати з Москвою як торговий партнер

"Очевидно, що шведські компанії скорочують імпорт із Росії. З початку війни імпорт скорочується з місяця на місяць і скоро дійде до нуля, якщо ця тенденція збережеться", – розповів аналітик Kommerskollegium Нільс Норелл.

Торгова палата проаналізувала дані статистичного управління ЄС та порівняла торгівлю товарами 27 країн ЄС із Росією. Розрахунки належать до періоду з березня 2022 року до лютого 2023 року, а порівняння проводиться з відповідним періодом попереднього року.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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